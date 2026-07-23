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Mister Bernardini: "Ho visto l'atteggiamento giusto"

sabato, 25 luglio 2026, 19:18

Mister Marco Bernardini è soddisfatto a fine gara, per quanto ovviamente un confronto del genere possa offrire spunti relativi. E' soddisfatto prima di tutto dell'approccio dei suoi giocatori che paiono cominciare, già dopo pochi giorni, ad assimilare schemi e mentalità: "Ho chiesto spirito di sacrificio e ho visto da questo punto di vista la predisposizione giusta, la voglia di correre indietro. Considerando che siamo insieme da pochi giorni, i ragazzi hanno risposto benissimo, l'atteggiamento è stato quello giusto, poi chiaro le gambe ora non possono girare come dovrebbero".

"I ragazzi stanno assimilando e l'idea di gioco sta facendo breccia, più volte si è preferito giocare anziché trovare soluzioni immediate. Non ci dimentichiamo che c'è qualità e abbiamo margini di crescita. Il ricorso ai tiri da fuori? Quando gli avversari si chiudono, può essere un'arma. Se servono ancora quote 2008? Abbiamo giovani importanti e il settore giovanile, grazie a mister Morgia, sta facendo cose clamorose: so che in casa abbiamo tanto, poi i direttori faranno le loro valutazioni. Quale girone preferirei? Lavoriamo per step, ora pensiamo soltanto a questi primi quindici giorni, lavoriamo per cercare il nostro gioco".