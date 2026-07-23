Mister Bernardini: "Ho visto l'atteggiamento giusto"

Porta Elisa News
sabato, 25 luglio 2026, 19:18
Mister Marco Bernardini è soddisfatto a fine gara, per quanto ovviamente un confronto del genere possa offrire spunti relativi. E' soddisfatto prima di tutto dell'approccio dei suoi giocatori che paiono cominciare, già dopo pochi giorni, ad assimilare schemi e mentalità: "Ho chiesto spirito di sacrificio e ho visto da questo punto di vista la predisposizione giusta, la voglia di correre indietro. Considerando che siamo insieme da pochi giorni, i ragazzi hanno risposto benissimo, l'atteggiamento è stato quello giusto, poi chiaro le gambe ora non possono girare come dovrebbero".
"I ragazzi stanno assimilando e l'idea di gioco sta facendo breccia, più volte si è preferito giocare anziché trovare soluzioni immediate. Non ci dimentichiamo che c'è qualità e abbiamo margini di crescita. Il ricorso ai tiri da fuori? Quando gli avversari si chiudono, può essere un'arma. Se servono ancora quote 2008? Abbiamo giovani importanti e il settore giovanile, grazie a mister Morgia, sta facendo cose clamorose: so che in casa abbiamo tanto, poi i direttori faranno le loro valutazioni. Quale girone preferirei? Lavoriamo per step, ora pensiamo soltanto a questi primi quindici giorni, lavoriamo per cercare il nostro gioco".
sabato, 25 luglio 2026, 16:53
Rossoneri impegnati nel primo appuntamento stagionale contro una Rappresentativa Garfagnana al Nardini di Castelnuovo: vittoria larga con tanti gol degli attaccanti che vanno a segno
venerdì, 24 luglio 2026, 15:27
Il sindaco a Gazzetta Lucchese: “Siamo di fronte ad una occasione per la città: abbiamo un imprenditore non di Lucca che ha investito e sta investendo sulla squadra e vuole investire anche sulle strutture e sulla città, è una occasione che spero tutta Lucca voglia cogliere, faremo la nostra parte"
giovedì, 23 luglio 2026, 20:14
Tanto pallone nella prima giornata di ritiro dei rossoneri a Castelnuovo Garfagnana che hanno effettuato l'allenamento sul terreno sintetico del Nardini. Sul campo, si è visto anche il nuovo portiere Guacci che ha svolto la sua prima seduta con i compagni. Sabato la prima amichevole
giovedì, 23 luglio 2026, 11:28
Il presidente rossonero a La Nazione: "L’idea è di chiudere la preparazione estiva e poi tirare una linea, entro l’estate diremo cosa faremo. Il centro sportivo? E’ sempre lo stesso problema. Il principio per amministrare è essere ispirati ai valori del buon padre di famiglia, poi si cerca il percorso...