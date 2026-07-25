Porta Elisa News



Lucchese, ritiro verso la conclusione

mercoledì, 29 luglio 2026, 08:37

Ultimi scampoli di ritiro a Castelnuovo Garfagnana per la Lucchese che è ormai al lavoro da nove giorni, i primi dei quali passati a Saltocchio. Venerdì prossimo sarà l'ultimo in Garfagnana e in quella occasione sarà disputata la seconda amichevole, presumibilmente contro il Castelnuovo in un orario ancora non comunicato, ma che potrebbe essere anche nel corso della mattinata. Da rilevare come, con gli scongiuri del caso, nessuno dei rossoneri ha sinora avuto seri problemi durante la preparazione che è peraltro piuttosto intensa e che sta dando i suoi frutti.

Sul fronte del mercato, è nel frattempo giunto ancora un nuovo attaccante: Luca Lombardi è stato ufficializzato nelle scorse ore. Davanti la concorrenza si fa davvero importante e numerosa: resta da capire a questo punto, visto e considerato che la società intende acquistare anche un altro centravanti, se tutti coloro che sono attualmente tesserati resteranno in rossonero. Infine, sul fronte abbonamenti, nessuna novità. La società, per il momento, non intende rendere noti quante sono le tessere sottoscritte.