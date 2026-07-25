Lucchese, ritiro verso la conclusione

Porta Elisa News
mercoledì, 29 luglio 2026, 08:37
Ultimi scampoli di ritiro a Castelnuovo Garfagnana per la Lucchese che è ormai al lavoro da nove giorni, i primi dei quali passati a Saltocchio. Venerdì prossimo sarà l'ultimo in Garfagnana e in quella occasione sarà disputata la seconda amichevole, presumibilmente contro il Castelnuovo in un orario ancora non comunicato, ma che potrebbe essere anche nel corso della mattinata. Da rilevare come, con gli scongiuri del caso, nessuno dei rossoneri ha sinora avuto seri problemi durante la preparazione che è peraltro piuttosto intensa e che sta dando i suoi frutti.
Sul fronte del mercato, è nel frattempo giunto ancora un nuovo attaccante: Luca Lombardi è stato ufficializzato nelle scorse ore. Davanti la concorrenza si fa davvero importante e numerosa: resta da capire a questo punto, visto e considerato che la società intende acquistare anche un altro centravanti, se tutti coloro che sono attualmente tesserati resteranno in rossonero. Infine, sul fronte abbonamenti, nessuna novità. La società, per il momento, non intende rendere noti quante sono le tessere sottoscritte.
martedì, 28 luglio 2026, 08:44
Attacco sempre più appuntito (ma anche affollato) in casa rossonera: sarebbe infatti in dirittura l'arrivo di Luca Lombardi, esterno offensivo classe 2002, lo scorso anno nella Paganese dove nel corso del campionato ha collezionato 24 presenze e 4 gol
lunedì, 27 luglio 2026, 08:48
La divisa utilizzata a Castelnuovo, fatta da righe rosse e nero molto larghe e con alle spalle una ampia finestra rossa per il numero, non sarà quella che verrà utilizzata per la prossima stagione: questa muta sarà per il settore giovanile.
domenica, 26 luglio 2026, 12:32
Il vice sindaco a La Nazione: “Attendiamo il progetto: l'obiettivo è legare al progetto stadio anche il centro sportivo, perché giusto che il presidente investa in città. Siamo allineati, l'obiettivo è comune: portare la Lucchese in alto ma dotare anche la città di impianti che siano finalmente adeguati"
sabato, 25 luglio 2026, 19:18
Il tecnico rossonero: " Considerando che siamo insieme da pochi giorni, i ragazzi hanno risposto benissimo, poi chiaro le gambe ora non possono girare come dovrebbero. Stanno assimilando i concetti e l'idea di gioco sta facendo breccia: c'è qualità e abbiamo margini di crescita"