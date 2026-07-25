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Mercato, Lombardi vicinissimo ai rossoneri

martedì, 28 luglio 2026, 08:44

Attacco sempre più appuntito (ma anche affollato) in casa rossonera: sarebbe infatti in dirittura l'arrivo di Luca Lombardi, esterno offensivo classe 2002, lo scorso anno nella Paganese dove nel corso del campionato ha collezionato 24 presenze e 4 gol. Nel corso della sua carriera cominciata nelle giovanili dell'Empoli, l'attaccante originario di Pietrasanta, ha vestito le maglie anche di Forlì, Audace Cerignola, Brindisi, Ancona e Imolese.

Area dunque sempre più affollata e grande concorrenza nel reparto offensivo della Lucchese, dove sulla carta dovrebbe ancora arrivare anche una punta centrale: a questo punto sono tutt'altro che da escludere anche movimenti in uscita: se dovesse essere alleggerita la rosa, viene da pensare che in partenza potrebbe essere uno o due giocatori.

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