Mercato, Lombardi vicinissimo ai rossoneri

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lunedì, 27 luglio 2026, 08:48

La divisa utilizzata a Castelnuovo, fatta da righe rosse e nero molto larghe e con alle spalle una ampia finestra rossa per il numero, non sarà quella che verrà utilizzata per la prossima stagione: questa muta sarà per il settore giovanile.

domenica, 26 luglio 2026, 12:32

Il vice sindaco a La Nazione: “Attendiamo il progetto: l'obiettivo è legare al progetto stadio anche il centro sportivo, perché giusto che il presidente investa in città. Siamo allineati, l'obiettivo è comune: portare la Lucchese in alto ma dotare anche la città di impianti che siano finalmente adeguati"

sabato, 25 luglio 2026, 19:18

Il tecnico rossonero: " Considerando che siamo insieme da pochi giorni, i ragazzi hanno risposto benissimo, poi chiaro le gambe ora non possono girare come dovrebbero. Stanno assimilando i concetti e l'idea di gioco sta facendo breccia: c'è qualità e abbiamo margini di crescita"

sabato, 25 luglio 2026, 16:53

Rossoneri impegnati nel primo appuntamento stagionale contro una Rappresentativa Garfagnana al Nardini di Castelnuovo: vittoria larga con tanti gol degli attaccanti che vanno a segno