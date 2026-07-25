Mercato, Lombardi vicinissimo ai rossoneri

Porta Elisa News
martedì, 28 luglio 2026, 08:44
Attacco sempre più appuntito (ma anche affollato) in casa rossonera: sarebbe infatti in dirittura l'arrivo di Luca Lombardi, esterno offensivo classe 2002, lo scorso anno nella Paganese dove nel corso del campionato ha collezionato 24 presenze e 4 gol. Nel corso della sua carriera cominciata nelle giovanili dell'Empoli, l'attaccante originario di Pietrasanta, ha vestito le maglie anche di Forlì, Audace Cerignola, Brindisi, Ancona e Imolese.
Area dunque sempre più affollata e grande concorrenza nel reparto offensivo della Lucchese, dove sulla carta dovrebbe ancora arrivare anche una punta centrale: a questo punto sono tutt'altro che da escludere anche movimenti in uscita: se dovesse essere alleggerita la rosa, viene da pensare che in partenza potrebbe essere uno o due giocatori.
lunedì, 27 luglio 2026, 08:48
La divisa utilizzata a Castelnuovo, fatta da righe rosse e nero molto larghe e con alle spalle una ampia finestra rossa per il numero, non sarà quella che verrà utilizzata per la prossima stagione: questa muta sarà per il settore giovanile.
domenica, 26 luglio 2026, 12:32
Il vice sindaco a La Nazione: “Attendiamo il progetto: l'obiettivo è legare al progetto stadio anche il centro sportivo, perché giusto che il presidente investa in città. Siamo allineati, l'obiettivo è comune: portare la Lucchese in alto ma dotare anche la città di impianti che siano finalmente adeguati"
sabato, 25 luglio 2026, 19:18
Il tecnico rossonero: " Considerando che siamo insieme da pochi giorni, i ragazzi hanno risposto benissimo, poi chiaro le gambe ora non possono girare come dovrebbero. Stanno assimilando i concetti e l'idea di gioco sta facendo breccia: c'è qualità e abbiamo margini di crescita"
sabato, 25 luglio 2026, 16:53
Rossoneri impegnati nel primo appuntamento stagionale contro una Rappresentativa Garfagnana al Nardini di Castelnuovo: vittoria larga con tanti gol degli attaccanti che vanno a segno