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Ancora un colpo in avanti: arriva Gioè

giovedì, 30 luglio 2026, 08:27

Un galeone con ben nove bocche da fuoco: ecco l'attacco della Lucchese per la prossima stagione: è ufficiale l'arrivo anche di Bryan Gioè, attaccante originario di Lucca classe 1993, la scorsa stagione al Prato dove ha realizzato otto gol in 23 presenze. Ma Gioè ha esperienza da vendere avendo indossato le maglie di numerose squadre.

Cresciuto nel settore giovanile del Livorno, nel 2012/13 esordisce tra i professionisti in Lega Pro Prima Divisione con la maglia del Pavia. Resta nella categoria anche nelle tre stagioni successive, vestendo le maglie di Grosseto, Tuttocuoio e Pontedera.Nella stagione 2016/17 approda in Serie D con il Pinerolo, mentre l’anno seguente inizia il campionato con il Matelica per poi concluderlo con la Massese, sempre in quarta serie. L’annata 2018/19 è la più prolifica della sua carriera in Serie D: con la maglia della Folgore Caratese realizza 22 reti in 33 presenze, laureandosi capocannoniere del girone A di Serie D.Nel 2019 torna in Serie C, dove veste le maglie di Giana Erminio e Arezzo, prima di fare nuovamente ritorno in Serie D con l’Union Clodiense. Successivamente disputa tre stagioni con l’Adriese, per poi trasferirsi al Treviso nel campionato 2024/25, contribuendo al secondo posto dei biancocelesti nel girone C di Serie D. Nell’ultima stagione torna in Toscana, totalizzando complessivamente 28 presenze e 11 reti con la maglia del Prato.

Gioè, Dionisi, Lorusso, Kernezo, Sirbu, Lombardi, Massari, Fedato e Ragghianti: nove attaccanti per tre posti sembrano oggettivamente troppi, al di là del modulo dispendioso, in termini di energie del reparto offensivo, richiesto da mister Bernardini. Difficile che ad abbandonare, salvo colpi di scena, sia uno dei nuovi arrivati e dunque, se dovessero servire vendite, non è escluso che interessino chi ha già indossato la maglia nello scorso campionato, ovvero Ragghianti e Fedato. Tutto da verificare se resteranno in nove.