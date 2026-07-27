Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Ancora un colpo in avanti: arriva Gioè

giovedì, 30 luglio 2026, 08:27

Un galeone con ben nove bocche da fuoco: ecco l'attacco della Lucchese per la prossima stagione: è ufficiale l'arrivo anche di Bryan Gioè, attaccante originario di Lucca classe 1993, la scorsa stagione al Prato dove ha realizzato otto gol in 23 presenze. Ma Gioè ha esperienza da vendere avendo indossato le maglie di numerose squadre. 

Cresciuto nel settore giovanile del Livorno, nel 2012/13 esordisce tra i professionisti in Lega Pro Prima Divisione con la maglia del Pavia. Resta nella categoria anche nelle tre stagioni successive, vestendo le maglie di Grosseto, Tuttocuoio e Pontedera.Nella stagione 2016/17 approda in Serie D con il Pinerolo, mentre l’anno seguente inizia il campionato con il Matelica per poi concluderlo con la Massese, sempre in quarta serie. L’annata 2018/19 è la più prolifica della sua carriera in Serie D: con la maglia della Folgore Caratese realizza 22 reti in 33 presenze, laureandosi capocannoniere del girone A di Serie D.Nel 2019 torna in Serie C, dove veste le maglie di Giana Erminio e Arezzo, prima di fare nuovamente ritorno in Serie D con l’Union Clodiense. Successivamente disputa tre stagioni con l’Adriese, per poi trasferirsi al Treviso nel campionato 2024/25, contribuendo al secondo posto dei biancocelesti nel girone C di Serie D. Nell’ultima stagione torna in Toscana, totalizzando complessivamente 28 presenze e 11 reti con la maglia del Prato. 

Gioè, Dionisi, Lorusso, Kernezo, Sirbu, Lombardi, Massari, Fedato e Ragghianti: nove attaccanti per tre posti sembrano oggettivamente troppi, al di là del modulo dispendioso, in termini di energie del reparto offensivo, richiesto da mister Bernardini. Difficile che ad abbandonare, salvo colpi di scena, sia uno dei nuovi arrivati e dunque, se dovessero servire vendite, non è escluso che interessino chi ha già indossato la maglia nello scorso campionato, ovvero Ragghianti e Fedato. Tutto da verificare se resteranno in nove. 

 

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 29 luglio 2026, 18:06

Sindaco e vice sindaco nel ritiro dei rossoneri: "Conferenza stampa con la società dopo Ferragosto"

Pardini e Barsanti si sono recati nel ritiro della Lucchese a Castelnuovo Garfagnana per incontrare i giocatori e la dirigenza in vista del prossimo campionato. Il sindaco e il vice: "Lucchese e Comune, stesso obiettivo: dotare la città di un Porta Elisa moderno e adeguato a qualsiasi categoria, che possa...

mercoledì, 29 luglio 2026, 08:37

Lucchese, ritiro verso la conclusione

Ultimi giorni di preparazione a Castelnuovo Garfagnana, dove venerdì i rossoneri disputeranno la loro seconda amichevole, con ogni probabilità contro la formazione di casa. Intanto in attacco arriva anche Lombardi e il reparto comincia ad essere davvero molto nutrito. Per il momento, nessuna indicazione sul numero degli abbonati

ESSECIstampa

martedì, 28 luglio 2026, 08:44

Mercato, Lombardi vicinissimo ai rossoneri

Attacco sempre più appuntito (ma anche affollato) in casa rossonera: sarebbe infatti in dirittura l'arrivo di Luca Lombardi, esterno offensivo classe 2002, lo scorso anno nella Paganese dove nel corso del campionato ha collezionato 24 presenze e 4 gol

lunedì, 27 luglio 2026, 08:48

Lucchese, c'è attesa per la maglia della prossima stagione

La divisa utilizzata a Castelnuovo, fatta da righe rosse e nero molto larghe e con alle spalle una ampia finestra rossa per il numero, non sarà quella che verrà utilizzata per la prossima stagione: questa muta sarà per il settore giovanile.

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px