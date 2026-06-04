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Fallimento Lucchese 1905, escusse le fideiussioni del Gruppo Bulgarella

mercoledì, 10 giugno 2026, 18:01

Primo riparto, sia pure parziale, per il fallimento della Lucchese 1905, intervenuto nel maggio del 2025 dopo ben quattro passaggi di proprietà. E' infatti stata escussa la fideiussione del Gruppo Bulgarella e 652mila euro sono andati ai tesserati che avevano un contratto depositato in Lega. L'importo copre circa il 40% del dovuto. A breve il curatore fallimentare Claudio Del Prete procederà con un altro riparto per i tesserati che non avevano un contratto depositato per circa altri 150 mila euro.

Si avvicina ora la nuova asta per il complesso immobiliare ad uso turistico alberghiero che si sviluppa a San Giuliano su tre piani compreso il terrestre con resede di circa 2.110 mq adibita a parcheggio in parte asfaltata o pavimentata. Nell'aprile scorso nessuno aveva offerto almeno 585mila euro che erano il prezzo base d'asta. A inizio anno il complesso era già stato messo all'asta per 780mila euro ma anche in quel caso era andata deserta. Ora, ecco la terza asta all'Istituto Vendite Giudiziarie prevista per il 18 giugno prossimo: in quella data il prezzo base sarà di 438.750 euro. L'immobile era stato Inserito nel bilancio della società rossonera allora gestita dal Gruppo Bulgarella per un valore di oltre 4 milioni di euro nel 2023.

Nel frattempo, a Rimini sono stati sequestrati otto milioni di euro a seguito di una vasta operazione condotta in breve tempo dalla Procura insieme alle Fiamme Gialle, alla Squadra Mobile e alla Digos della Questura di Rimini in relazione al fallimento del Rimini Calcio. Tutto nasce dopo la cessione della proprietà del Rimini nell'agosto 2025 che secondo gli inquirenti aveva generato l'estinzione dei debiti tributari e contributivi compensandoli con crediti di imposta inesistenti. Sette le persone indagate, tra cui Giusi Anna Scarcella che aveva rilevato la squadra biancorossa tramite la Building Company, Valerio Perini, all'epoca amministratore unico e Giuseppe Vitaglione, figura che per qualche tempo è stato all'interno della Lucchese (nei primi mesi del 2025 con l'arrivo della Sanbabila srl a cui il Gruppo Bulgarella aveva ceduto il club) durante i numerosi cambi di società. Vitaglione è già coinvolto (ed arrestato) in una indagine della DDA di Salerno per associazione di tipo mafioso ed estorsione. Sul fronte delle indagini per il fallimento della Lucchese, per ora, non si registrano, dopo oltre un anno esatto dalla dichiarazione di fallimento novità.