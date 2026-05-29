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Mercato, praticamente fatta per Sirbu

domenica, 7 giugno 2026, 09:14

L'attacco rossonero è destinato ad arricchirsi con le prestazioni di Dorin Sirbu, esterno di origine moldava che nell'ultima stagione ha vestito in serie D la maglia della Flaminia Civita Castellana dove ha realizzato 11 gol in 33 presenze. Sirbu, classe 1999, è nella squadra laziale dalla stagione 2018-2019 e in ogni stagione ha sempre giocato con continuità realizzando complessivamente 66 gol in 200 presenza. La trattativa è praticamente conclusa, mister Bernardini potrà contare su di lui. 

Occhi puntati anche sugli under: secondo Gazzetta Regionale, vicini all'arrivo in rossonero sarebbero due giovani del Trastevere (da cui arriva mister Bernardini), ovvero il centrocampista classe 2007 Giacomo Baldari e il difensore classe 2006 Andrea Zitelli (2006) Dalla Flaminia potrebbe arrivare anche l'esterno destro Lorenzo Massari, nato nel 2007.

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