Mercato, praticamente fatta per Sirbu

Porta Elisa News
domenica, 7 giugno 2026, 09:14
L'attacco rossonero è destinato ad arricchirsi con le prestazioni di Dorin Sirbu, esterno di origine moldava che nell'ultima stagione ha vestito in serie D la maglia della Flaminia Civita Castellana dove ha realizzato 11 gol in 33 presenze. Sirbu, classe 1999, è nella squadra laziale dalla stagione 2018-2019 e in ogni stagione ha sempre giocato con continuità realizzando complessivamente 66 gol in 200 presenza. La trattativa è praticamente conclusa, mister Bernardini potrà contare su di lui.
Occhi puntati anche sugli under: secondo Gazzetta Regionale, vicini all'arrivo in rossonero sarebbero due giovani del Trastevere (da cui arriva mister Bernardini), ovvero il centrocampista classe 2007 Giacomo Baldari e il difensore classe 2006 Andrea Zitelli (2006) Dalla Flaminia potrebbe arrivare anche l'esterno destro Lorenzo Massari, nato nel 2007.
giovedì, 4 giugno 2026, 08:14
Tutto tace, almeno apparentemente, ma la società rossonera è impegnata su più fronti e sono attese novità già nelle prossime settimane: ufficializzazione del tecnico, nuovi arrivi e conferme, progetto stadio: sarà un giugno caldo
mercoledì, 3 giugno 2026, 13:43
Google ha introdotto una nuova funzione che avrà un impatto sulla lettura delle notizie: “Fonti preferite” permette di scegliere direttamente quali siti internet far comparire più spesso nelle proprie ricerche. Se vuoi che le nostre notizie ti arrivino con ancora maggiore frequenza, devi aggiungere www.gazzettalucchese.it nelle tue preferenze.
martedì, 2 giugno 2026, 09:15
Mentre la società rossonera è intenta, dopo essersi assicurata il nuovo tecnico, ad allestire la formazione per il prossimo campionato, cominciano ad approssimarsi le scadenze per l'iscrizione. Le domande di ammissione al campionato di Serie D dovranno essere presentate dal 4 al 10 luglio: ecco le scadenze
venerdì, 29 maggio 2026, 08:59
Il loro abbattimento, essendo in stato grave criticità statica, è funzionale per ottenere il via libera della commissione di vigilanza per l'agibilità nel prossimo campionato di calcio di Serie D, dove l'illuminazione non è obbligatoria