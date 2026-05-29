Mercato, praticamente fatta per Sirbu

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giovedì, 4 giugno 2026, 08:14

Tutto tace, almeno apparentemente, ma la società rossonera è impegnata su più fronti e sono attese novità già nelle prossime settimane: ufficializzazione del tecnico, nuovi arrivi e conferme, progetto stadio: sarà un giugno caldo

mercoledì, 3 giugno 2026, 13:43

Google ha introdotto una nuova funzione che avrà un impatto sulla lettura delle notizie: “Fonti preferite” permette di scegliere direttamente quali siti internet far comparire più spesso nelle proprie ricerche. Se vuoi che le nostre notizie ti arrivino con ancora maggiore frequenza, devi aggiungere www.gazzettalucchese.it nelle tue preferenze.

martedì, 2 giugno 2026, 09:15

Mentre la società rossonera è intenta, dopo essersi assicurata il nuovo tecnico, ad allestire la formazione per il prossimo campionato, cominciano ad approssimarsi le scadenze per l'iscrizione. Le domande di ammissione al campionato di Serie D dovranno essere presentate dal 4 al 10 luglio: ecco le scadenze

venerdì, 29 maggio 2026, 08:59

Il loro abbattimento, essendo in stato grave criticità statica, è funzionale per ottenere il via libera della commissione di vigilanza per l'agibilità nel prossimo campionato di calcio di Serie D, dove l'illuminazione non è obbligatoria