Nuova Lucchese, quanti parteciperanno al bando?

domenica, 29 giugno 2025, 08:34

Richieste di informazioni, contatti, incontri: intorno alla nuova Lucchese che ancora dovrà prendere vita l'interesse pare non mancare. Con il Comune di Lucca sono in parecchi a essersi fatti vivi per un primo scambio di opinioni. Tra essi, secondo le indiscrezioni, anche qualche imprenditore che pare seriamente intenzionato a far ripartire il calcio cittadino e, naturalmente, anche qualcuno già noto in cerca di pubblicità ma che molto difficilmente avrà le carte in regola per concorrere.

Tra i primi, invece, oltre a Fabrizio Capaccioli, che si era mosso da tempo per provare a rilevare il titolo del Ghivoborgo, ci sarebbe un imprenditore del settore farmaceutico della zona di Livorno, così come un imprenditore italo-americano che si è attivato attraverso un importante studio legale di Roma. Oltre a questi, altri contatti, altre richieste tutte da verificare.

La domanda che circola quanti di essi parteciperanno o meno al bando che il Comune ha ormai definito e per il quale aspetta che la Figc, con i suoi tempi e i suoi comodi, comunichi i requisiti per essa indispensabili oltre all'ammontare preciso del versamento da effettuare, una vera e propria tassa, per vedersi garantire l'iscrizione fuori numero. L'importo dovrebbe essere tra i 100 e i 150mila euro. Questa che va a iniziare, dovrebbe essere finalmente la settimana buona per far partire la procedura. Nel 2019, va ricordato, quando l'amministrazione Tambellini dette vita a un bando per far ripartire il calcio non vi partecipò nessuno per quanto le richiesta di informazioni non mancarono.