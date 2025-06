Saporiti passa all'Empoli

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 26 giugno 2025, 09:22

L'ultima partecipazione della Lucchese all'Eccellenza risale alla stagione 2011-12, in seguito al fallimento della società guidata Giuliani e Valentini. La Pantera ripartì da un gruppo di imprenditori locali guidati da Nicola Giannecchini e con mister Lazzini in panchina: i rossoneri ipotecarono il campionato già a gennaio

mercoledì, 25 giugno 2025, 07:04

L'assessore allo Sport: "Bando praticamente pronto, va integrato con i requisiti che saranno richiesti dalla Figc e che dovrebbero arrivati a breve. Appena ci sarà data indicazione formale del tutto, inseriremo questi elementi nel bando, verrà approvato un atto di indirizzo in giunta e poi il bando stesso verrà pubblicato"

martedì, 24 giugno 2025, 08:58

L'Eccellenza Toscana consta di due gironi composti da squadre principalmente suddivise secondo criteri geografici. Nel caso in cui tutto andasse in porto, con grande probabilità, la Lucchese farebbe parte del girone A, negli ultimi anni riservato alle formazioni della zona occidentale e meridionale della regione

lunedì, 23 giugno 2025, 07:59

I tifosi dopo l'incontro con l'assessore Barsanti: "Da parte dell’assessore c’è stata disponibilità all’ascolto e l’impegno a seguire da vicino la questione, mantenendo un filo diretto con noi tifosi. Seguiremo gli sviluppi e rimarremo in contatto per avere aggiornamenti concreti. Non ci accontentiamo di chiacchiere: vogliamo i fatti"