Porta Elisa News



Gli ex rossoneri fanno sfracelli

martedì, 17 dicembre 2019, 11:40

di diego checchi

Lo scorso fine settimana è da ricordare per gli ex rossoneri, visto che in tanti hanno segnato e sono andati alla ribalta delle cronache nazionali. Partiamo da Luca Strizzolo che ha messo a segno una doppietta nella partita tra Cosenza e il Pordenone, vinta 2 a 1 dai ramarri. Poi Bortolussi (nella foto) che ha segnato una doppietta nella sfida vinta per 4 a 0 dal Novara contro il Siena. Il giocatore ex Lucchese ha già messo a segno 8 gol. Il classe 1996 sta segnando a raffica perché anche nella domenica precedente aveva segnato un’altra doppietta.

Ricordiamo che Bortolussi ha avuto la prima esperienza in Serie C con la Lucchese e poi ha spiccato il volo verso altri lidi visto che è in prestito al Novara dopo aver firmato un contratto di 5 anni con la Juventus. C’è da raccontare anche la favola di Risaliti, giocatore del Pontedera, seconda in classifica che proprio domenica scorsa ha pareggiato per 2 a 2 con il Monza sotto gli occhi di Adriano Galliani. Sapete chi ha segnato il gol del pareggio? Proprio Risaliti, dando il punto alla squadra di Maraia che sta facendo qualcosa di straordinario, nonostante abbia 10 punti di distacco dalla prima della classe.

A proposito di ex, anche se non parliamo di gol, c’è da sottolineare che Giulio Donati che ha svolto tutto il settore giovanile nella Lucchese, ieri ha trovato l’accordo con il Lecce in Serie A e sarà sin da subito a disposizione di Liverani. Per lui è un ritorno nella città del Salento.