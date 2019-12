Porta Elisa News



Iadaresta in campo dall'inizio?

giovedì, 19 dicembre 2019, 19:44

di diego checchi

Iadaresta subito in campo? Per quanto ci riguarda pensiamo proprio di sì, visto che nella consueta partitella in famiglia del giovedì contro la junores rossonera è stato provato fra i titolari ed ha messo a segno anche due reti. Potrebbe esserci una chance dall'inizio anche per Gallon che è stato provato proprio alle spalle di Iadaresta vista l'assenza quest'oggi di Vignali che proverà domani ancora alle prese con un piccolo fastidio muscolare e di Remorini ancora allettato con l'influenza.

Il recupero di quest'ultimo è in forte dubbio così come quello di Lucarelli anche lui alle prese con un fastidio muscolare. Al posto di Lucarelli potrebbe esserci Nolè che è stato provato con buoni risultati da terzino sinistro, mentre come esterno di attacco di sinistra lottano per una maglia Panati e Tarantino. Vedremo chi sceglierà Monaco. A centrocampo dovrebbero partire Cruciani e Fazzi anche se quest'ultimo oggi non era presente per un permesso accordato dalla società per motivi di studio. insomma ancora qualche dubbio sulla formazione che dovrà affronatare il Vado.

La certezza è che Falomi non sarà convocato. Il giocatore non rientra più nei piani ed entro lunedì, almeno di clamorosi colpi di sena, il giocatore e la società troverranno una soluzione che possa andare bene ad entrambi. Non solo lui nella lista dei partenti anche se non ci sono notizie sicure. Ritornando alla sfida contro la juniores di oggi c'è da sottolineare la buona prestazione del nuovo portiere Luglio che ha parato un rigore a Cruciani dimostrando di essere una valida alternativa a Coletta.