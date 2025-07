Porta Elisa News



Bando, a breve la pubblicazione

martedì, 1 luglio 2025, 17:19

Bando pubblico per la nuova Lucchese: ormai ci siamo. La Figc dovrebbe comunicare nelle prossime ore i requisiti minimi per partecipare al bando nonché l'importo necessario per garantire l'iscrizione fuori numero della nuova società al campionato di Eccellenza. Una volta formalmente indicati questi aspetti, il bando potrà essere reso pubblico. Dovrebbe essere questione di ore, e nella stessa situazione sono le altre piazze rimaste senza calcio, tra cui Ferrara.

C'è attesa per capire innanzitutto quanto tempo sarà concesso a chi intende partecipare (presumibilmente non meno di sette-dieci giorni), così come resta da chiarire la composizione della commissione che sarà chiamata a classificare le proposte che arriveranno e fornire poi un ordine al sindaco per la scelta finale: dovrebbero fare parte di essa personaggi di rilievo tra cui ex giocatori rossoneri e professionisti in grado di valutare i vari aspetti legati alla solidità della nuova compagine. Il compito, inutile dirlo, è alquanto delicato, visto che si tratta di tracciare la strada per i prossimi anni: eventuali scelte con il respiro corto rischierebbero di generare problemi non tanto nell'immediato futuro, visto che il campionato di Eccellenza non ha costi insostenibili, quanto in una logica di ritorno nei professionisti in un arco temporale contenuto.

Sul fronte delle voci dei possibili soggetti interessati, si accavallano le possibili opzioni. Tra esse, quelle che sembrano intenzionate a giocarsi la carta del bando portano all'imprenditore lombardo Fabrizio Capaccioli, che nelle scorse settimane aveva tentato di rilevare il titolo del Ghiviborgo; al manager Francesco Borgosano, nei mesi scorsi impegnato in un tentativo di rilevare senza successo il Messina e dietro cui sarebbe un gruppo americano del settore del gaming che ha assorbito la Huddle Gaming Ltd che lo stesso Borgosano ha contribuito a far crescere a Londra; ed infine un imprenditore del settore farmaceutico della zona di Livorno il cui nome è, per il momento, nonostante alcune ipotesi, ancora avvolto dal mistero. Sarebbe queste tre le piste più concrete attualmente in essere, ma è bene precisare che si tratta solo di indiscrezioni e non sono da escludere inserimenti (sono molti di più coloro che hanno richiesto informazioni) così come rinunce: una cosa è chiedere indicazioni, un'altra è partecipare ad un bando in cui si dovrà fornire documentazione e intenzioni su un piano formale.