Lucchese-Bernardini, anche per Transfermarkt è fatta

Porta Elisa News
martedì, 19 maggio 2026, 13:24
E' praticamente un affare concluso, per quanto l'ufficializzazione non sembra destinata ad arrivare a brevissimo: il nuovo allenatore dei rossoneri sarà Marco Bernardini, in uscita dal Trastevere, anche il portale che registra i movimenti di tutti i calciatori e allenatori, www.transfermarkt.it lo dà come ormai alla Lucchese.
Bernardini, che ha salutato la società romana dopo l'ultima gara playoff di domenica scorsa, viene già dato in forza ai rossoneri. Con lui, sarà ora da capire se arriveranno anche alcuni dei calciatori che hanno portato il Trastevere al secondo posto in campionato. Tra essi, i più papabili sembrano essere il giovane portiere classe 2008 Jacopo Della Rocca (33 gare in stagione) e l'attaccante classe 1996 Davide Lorusso, autore di ben 25 gol in stagione.
lunedì, 18 maggio 2026, 19:07
Per il suo futuro prossimo la Lucchese sembra ormai aver puntato senza incertezze sul tecnico Marco Bernardini, che proprio ieri ha concluso la sua stagione al Trastevere perdendo la finale playoff contro il Monastir: l'accordo dovrebbe essere ormai cosa fatta
venerdì, 15 maggio 2026, 09:33
Il patron rossonero a margine della giornata "Lucca sceglie lo Sport" fa il punto: "Siamo in procinto di fare il primo passo formale sullo stadio, siamo allineati, ci avviciniamo alla meta. Centro sportivo? Stiamo lavorando anche a quello e sulla squadra: le prime cose le chiuderemo a strettissimo giro”
giovedì, 14 maggio 2026, 09:01
Nel pomeriggio di ieri è andato in scena l'atteso incontro a Palazzo Orsetti tra una rappresentanza della Lucchese guidata dal patron Matteo Brunori e l'amministrazione comunale: sul tavolo l'ipotesi sempre più concreta di un piano economico finanziario per ristrutturare lo stadio
lunedì, 11 maggio 2026, 21:06
Verso l'interruzione del rapporto tra la Lucchese e mister Pirozzi: al suo posto, secondo www.notiziariocalcio.com, Marco Bernardini, 39enne tecnico del Trastevere Calcio con cui è ai playoff dopo un campionato ricco di soddisfazioni che lo vedrà in finale contro il Monastir domenica prossima