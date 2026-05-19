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Lucchese-Bernardini, anche per Transfermarkt è fatta

martedì, 19 maggio 2026, 13:24

E' praticamente un affare concluso, per quanto l'ufficializzazione non sembra destinata ad arrivare a brevissimo: il nuovo allenatore dei rossoneri sarà Marco Bernardini, in uscita dal Trastevere, anche il portale che registra i movimenti di tutti i calciatori e allenatori, www.transfermarkt.it lo dà come ormai alla Lucchese.

Bernardini, che ha salutato la società romana dopo l'ultima gara playoff di domenica scorsa, viene già dato in forza ai rossoneri. Con lui, sarà ora da capire se arriveranno anche alcuni dei calciatori che hanno portato il Trastevere al secondo posto in campionato. Tra essi, i più papabili sembrano essere il giovane portiere classe 2008 Jacopo Della Rocca (33 gare in stagione) e l'attaccante classe 1996 Davide Lorusso, autore di ben 25 gol in stagione. 

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