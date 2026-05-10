Brunori: "Stadio, centro sportivo, squadra: sarà un'estate calda"

Porta Elisa News
venerdì, 15 maggio 2026, 09:33
Sarà un'estate calda su tanti fronti": lo ha affermato il patron rossonero Matteo Brunori che è intervenuto a "Lucca sceglie lo Sport", una giornata pensata per fare il punto sullo stato dello sport lucchese tenutasi nell'auditorium di San Romano e organizzata dal Comune di Lucca. In particolare, Brunori ha preso parte alla tavola rotonda "Progettare e gestire impianti sportivi oggi", con Gabriele Fiorentini e Rebecca Corsi a margine della quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro della Lucchese.
“Sullo stadio – ha dichiarato – abbiamo fatto il punto con il Comune perché siamo in procinto di fare il primo passo formale sullo stadio, siamo allineati, ci avviciniamo alla meta. Centro sportivo? Stiamo lavorando anche a quello: sarà un'estate calda, portiamo avanti anche progetto del centro sportivo, ci saranno novità anche su quello a breve. Stiamo naturalmente lavorando anche sulla squadra: come abbiamo sempre detto, vogliamo vare un campionato di vertice le prime cose le chiuderemo a strettissimo giro”.
"E' stata inoltre l'occasione di parlare di tanti temi trasversali e generali che riguardano lo sport e la società italiana contemporanea – ha dichiarato l'assessore allo Sport Fabio Barsanti – come l'abbandono da parte dei giovani, la dipendenza dal web e dai social network ma anche le grandi opportunità degli eventi sportivi, il turismo e lo sport, con un finale dedicato alle due grandi società sportive della città, all'impiantistica sportiva e all'obiettivo di far incontrare il tessuto imprenditoriale cittadino con lo sport, sollecitando l'impegno delle imprese nel sostegno diretto alle società. Lucca sceglie lo sport è un anno zero di un percorso che si ripeterà negli anni, un punto di partenza di un percorso che si è posto l'ambizione di mettere lo sport al centro".
giovedì, 14 maggio 2026, 09:01
Nel pomeriggio di ieri è andato in scena l'atteso incontro a Palazzo Orsetti tra una rappresentanza della Lucchese guidata dal patron Matteo Brunori e l'amministrazione comunale: sul tavolo l'ipotesi sempre più concreta di un piano economico finanziario per ristrutturare lo stadio
lunedì, 11 maggio 2026, 21:06
Verso l'interruzione del rapporto tra la Lucchese e mister Pirozzi: al suo posto, secondo www.notiziariocalcio.com, Marco Bernardini, 39enne tecnico del Trastevere Calcio con cui è ai playoff dopo un campionato ricco di soddisfazioni che lo vedrà in finale contro il Monastir domenica prossima
lunedì, 11 maggio 2026, 08:47
Con la disputa dei playout e del primo turno di playoff cominciano a delinearsi le situazioni nei gironi della Serie D. In particolare, nei due che vedono protagoniste le squadre toscane probabili avversarie dei rossoneri nella prossima stagione, restano in categoria Siena, Tau e Pistoiese, scendono Camaiore e Poggibonsi
domenica, 10 maggio 2026, 11:29
Sergio Pirozzi ancora una volta alla ribalta della cronaca nazionale: l'allenatore della Lucchese è stato il protagonista di un servizio sull'ultimo numero di SportWeek, il settimanale della Gazzetta dello Sport che gli ha riservato una lunga intervista dal titolo "Promosso in D il sindaco del terremoto"