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Brunori: "Stadio, centro sportivo, squadra: sarà un'estate calda"

foto alcide

venerdì, 15 maggio 2026, 09:33

Sarà un'estate calda su tanti fronti": lo ha affermato il patron rossonero Matteo Brunori che è intervenuto a "Lucca sceglie lo Sport", una giornata pensata per fare il punto sullo stato dello sport lucchese tenutasi nell'auditorium di San Romano e organizzata dal Comune di Lucca. In particolare, Brunori  ha preso parte alla tavola rotonda "Progettare e gestire impianti sportivi oggi", con Gabriele Fiorentini e Rebecca Corsi a margine della quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro della Lucchese.

“Sullo stadio – ha dichiarato – abbiamo fatto il punto con il Comune perché siamo in procinto di fare il primo passo formale sullo stadio, siamo allineati, ci avviciniamo alla meta. Centro sportivo? Stiamo lavorando anche a quello: sarà un'estate calda, portiamo avanti anche progetto del centro sportivo, ci saranno novità anche su quello a breve. Stiamo naturalmente lavorando anche sulla squadra: come abbiamo sempre detto, vogliamo vare un campionato di vertice le prime cose le chiuderemo a strettissimo giro”.

"E' stata inoltre l'occasione di parlare di tanti temi trasversali e generali che riguardano lo sport e la società italiana contemporanea – ha dichiarato l'assessore allo Sport Fabio Barsanti – come l'abbandono da parte dei giovani, la dipendenza dal web e dai social network ma anche le grandi opportunità degli eventi sportivi, il turismo e lo sport, con un finale dedicato alle due grandi società sportive della città, all'impiantistica sportiva e all'obiettivo di far incontrare il tessuto imprenditoriale cittadino con lo sport, sollecitando l'impegno delle imprese nel sostegno diretto alle società. Lucca sceglie lo sport è un anno zero di un percorso che si ripeterà negli anni, un punto di partenza di un percorso che si è posto l'ambizione di mettere lo sport al centro". 

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