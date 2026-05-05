Pirozzi a Sportweek: "La Lucchese mi ha regalato l'immensa gioia della promozione"

Porta Elisa News
domenica, 10 maggio 2026, 11:29
Sergio Pirozzi ancora una volta alla ribalta della cronaca nazionale: l'allenatore della Lucchese è stato il protagonista di un servizio sull'ultimo numero di SportWeek, il settimanale della Gazzetta dello Sport che gli ha riservato una lunga intervista dal titolo "Promosso in D il sindaco del terremoto".
A firma di Oscar Maresca, il settimanale ha tracciato un profilo del tecnico e delle sue vicende extracampo, a partire ovviamente dal terremoto di Amatrice durante il suo mandato da sindaco. Ma non sono mancati gli accenni alla sua avventura sportiva a Lucca che come ha più volte ripetuto lo ha riconciliato con il calcio ma anche con la vita. "Il pallone mi ha salvato, nel 2017 ho ricevuto la Panchina d'oro. Dopo la parentesi alla Lazio Primavera della scorsa stagione. la Lucchese mi ha regalato l'immensa gioia della promozione".
sabato, 9 maggio 2026, 08:54
Intorno alla metà di maggio è attesa la consegna al Comune del piano economico finanziario per la ristrutturazione dello stadio da parte della Lucchese: nel piano dovrebbero essere indicate le tipologie della ristrutturazione, le modifiche e le fonti di finanziamento dell'opera
venerdì, 8 maggio 2026, 08:56
Giocatori e staff rossoneri sono andati a far visita al tecnico Sergio Pirozzi nella sua Amatrice. L'allenatore aveva invitato tutti, proprio come promessa per la vittoria in campionato, e il gruppo si è ritrovato nella cittadina laziale dove abita il tecnico e di cui, durante il drammatico terremoto, è stato...
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:20
E' Khalil Bouhafa della Cerretese è il bomber del girone dei rossoneri, al quarto posto il rossonero Ahmad Riad con 10. Secondo marcatore rossonero è risultato Massimo Camilli con 7 reti all'attivo, terzo Facundo Piazze con 6: i tre attaccanti insieme hanno realizzato 23 dei 45 gol complessivi della Lucchese
martedì, 5 maggio 2026, 09:29
Con 85 punti a fine torneo ha fatto il vuoto e aggiunto una nuova vittoria in campionato a una delle squadre più prestigiose del Portogallo e dell'intera Europa: Francesco Farioli, vecchia conoscenza rossonera, è l'allenatore che ha fatto trionfare il club biancoblù