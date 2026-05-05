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Pirozzi a Sportweek: "La Lucchese mi ha regalato l'immensa gioia della promozione"

domenica, 10 maggio 2026, 11:29

Sergio Pirozzi ancora una volta alla ribalta della cronaca nazionale: l'allenatore della Lucchese è stato il protagonista di un servizio sull'ultimo numero di SportWeek, il settimanale della Gazzetta dello Sport che gli ha riservato una lunga intervista dal titolo "Promosso in D il sindaco del terremoto".

A firma di Oscar Maresca, il settimanale ha tracciato un profilo del tecnico e delle sue vicende extracampo, a partire ovviamente dal terremoto di Amatrice durante il suo mandato da sindaco. Ma non sono mancati gli accenni alla sua avventura sportiva a Lucca che come ha più volte ripetuto lo ha riconciliato con il calcio ma anche con la vita. "Il pallone mi ha salvato, nel 2017 ho ricevuto la Panchina d'oro. Dopo la parentesi alla Lazio Primavera della scorsa stagione. la Lucchese mi ha regalato l'immensa gioia della promozione". 

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