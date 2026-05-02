Classifica capocannonieri: Riad è quarto

Porta Elisa News
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:20
E' Khalil Bouhafa il bomber del girone dei rossoneri: l'attaccante della Cerretese si è aggiudicato la classifica dei marcatori con 16 gol all'attivo (di cui solo 3 su rigore), al secondo posto, Marco Giordani del Perignano con 12 reti, al terzo Amine El Hadoui del Castelnuovo Garfagnana con 11 go, poi il rossonero Ahmad Riad con 10 (una su rigore), in compagnia di Pegollo (Viareggio), Ba (Larcianese), Gabrielli (Viareggio) e Di Paola (San Giuliano).
Secondo marcatore rossonero è risultato Massimo Camilli con 7 reti all'attivo, terzo Facundo Piazze con 6: i tre attaccanti insieme hanno realizzato 23 dei 45 gol complessivi della Lucchese, poco oltre il 50%.
Piazze è seguito da Alessio Bartolotta con 5. Poi un difensore: Luca Lorenzini con 3 che fa compagnia a Francesco Fedato (arrivato però a gennaio), capitan Santeramo arriva a quota 2, gli altri rossoneri in gol si fermano a una rete.
martedì, 5 maggio 2026, 09:29
Con 85 punti a fine torneo ha fatto il vuoto e aggiunto una nuova vittoria in campionato a una delle squadre più prestigiose del Portogallo e dell'intera Europa: Francesco Farioli, vecchia conoscenza rossonera, è l'allenatore che ha fatto trionfare il club biancoblù
lunedì, 4 maggio 2026, 09:29
Il campionato appena vinto in Eccellenza conferma quasi inalterato l'affetto dei tifosi rossoneri verso la Lucchese: gli spettatori sono stati mediamente 1688, nell'ultima stagione di C erano stati 2103, solo il 20% in più ma con un maggior numero di tifosi ospiti presenti: il record di presenze con il Perignano,...
domenica, 3 maggio 2026, 17:55
I pratesi si giocheranno la finale dopo aver battuto 3-1 il Cecina, nei playout la Massese perde in casa contro la Larcianese e retrocede in Promozione, dove finisce anche la Pro Livorno sconfitta dal San Giuliano
sabato, 2 maggio 2026, 08:51
Tra la Lucchese e il Comune di Capannori va avanti il dialogo per individuare un o più terreni (ecco la novità) dove dare vita al centro sportivo rossonero. Nei giorni scorsi si è tenuto un nuovo confronto nella sede comunale durante il quale sono state sviluppate nuove opzioni ed escluse...