Classifica capocannonieri: Riad è quarto

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martedì, 5 maggio 2026, 09:29

Con 85 punti a fine torneo ha fatto il vuoto e aggiunto una nuova vittoria in campionato a una delle squadre più prestigiose del Portogallo e dell'intera Europa: Francesco Farioli, vecchia conoscenza rossonera, è l'allenatore che ha fatto trionfare il club biancoblù

lunedì, 4 maggio 2026, 09:29

Il campionato appena vinto in Eccellenza conferma quasi inalterato l'affetto dei tifosi rossoneri verso la Lucchese: gli spettatori sono stati mediamente 1688, nell'ultima stagione di C erano stati 2103, solo il 20% in più ma con un maggior numero di tifosi ospiti presenti: il record di presenze con il Perignano,...

domenica, 3 maggio 2026, 17:55

I pratesi si giocheranno la finale dopo aver battuto 3-1 il Cecina, nei playout la Massese perde in casa contro la Larcianese e retrocede in Promozione, dove finisce anche la Pro Livorno sconfitta dal San Giuliano

sabato, 2 maggio 2026, 08:51

Tra la Lucchese e il Comune di Capannori va avanti il dialogo per individuare un o più terreni (ecco la novità) dove dare vita al centro sportivo rossonero. Nei giorni scorsi si è tenuto un nuovo confronto nella sede comunale durante il quale sono state sviluppate nuove opzioni ed escluse...