Porta Elisa News



L'ex rossonero Farioli conduce il Porto alla vittoria in campionato

martedì, 5 maggio 2026, 09:29

Con 85 punti a fine torneo ha fatto il vuoto e aggiunto una nuova vittoria in campionato a una delle squadre più prestigiose del Portogallo e dell'intera Europa: Francesco Farioli, vecchia conoscenza rossonera, è l'allenatore che ha fatto trionfare il club biancoblù.

A soli 37 anni il tecnico italiano, uno dei più giovani a livello internazionale, ha centrato il suo primo successo alla guida dei lusitani. Nato a Barga, Farioli, dopo la prima esperienza come preparatore dei portieri alla Fortis Juventus, è approdato alla Lucchese, nel solito ruolo, nella stagione 2024-2015, rimanendo per circa un anno e mezzo al Porta Elisa, un periodo in cui già allora fece vedere la grande serietà professionale non scissa da umanità e attaccamento ai colori.

Dopo alcune esperienze in Qatar, Farioli è tornato in Italia sempre come preparatore dei portieri al Benevento e al Sassuolo, prima di spiccare il volo per la Turchia dove ha iniziato, nel 2020, la sua carriera da allenatore. Nel 2023 è approdato al Nizza, dove ha stupito tutti per il suo gioco aggressivo e tatticamente molto efficace, un anno dopo ecco l'Ajax dove è rimasto una sola stagione collezionando una media punti pari a 2,09, che non è bastata per vincere il torneo andato al Psv per un solo punto di differenza. Nel luglio scorso il passaggio al Porto dove si è finalmente laureato campione domenica scorsa: 2,39 punti a partita, la sua media. Semplicemente fantastica.