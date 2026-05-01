L'ex rossonero Farioli conduce il Porto alla vittoria in campionato

Porta Elisa News
martedì, 5 maggio 2026, 09:29
Con 85 punti a fine torneo ha fatto il vuoto e aggiunto una nuova vittoria in campionato a una delle squadre più prestigiose del Portogallo e dell'intera Europa: Francesco Farioli, vecchia conoscenza rossonera, è l'allenatore che ha fatto trionfare il club biancoblù.
A soli 37 anni il tecnico italiano, uno dei più giovani a livello internazionale, ha centrato il suo primo successo alla guida dei lusitani. Nato a Barga, Farioli, dopo la prima esperienza come preparatore dei portieri alla Fortis Juventus, è approdato alla Lucchese, nel solito ruolo, nella stagione 2024-2015, rimanendo per circa un anno e mezzo al Porta Elisa, un periodo in cui già allora fece vedere la grande serietà professionale non scissa da umanità e attaccamento ai colori.
Dopo alcune esperienze in Qatar, Farioli è tornato in Italia sempre come preparatore dei portieri al Benevento e al Sassuolo, prima di spiccare il volo per la Turchia dove ha iniziato, nel 2020, la sua carriera da allenatore. Nel 2023 è approdato al Nizza, dove ha stupito tutti per il suo gioco aggressivo e tatticamente molto efficace, un anno dopo ecco l'Ajax dove è rimasto una sola stagione collezionando una media punti pari a 2,09, che non è bastata per vincere il torneo andato al Psv per un solo punto di differenza. Nel luglio scorso il passaggio al Porto dove si è finalmente laureato campione domenica scorsa: 2,39 punti a partita, la sua media. Semplicemente fantastica.
lunedì, 4 maggio 2026, 09:29
Il campionato appena vinto in Eccellenza conferma quasi inalterato l'affetto dei tifosi rossoneri verso la Lucchese: gli spettatori sono stati mediamente 1688, nell'ultima stagione di C erano stati 2103, solo il 20% in più ma con un maggior numero di tifosi ospiti presenti: il record di presenze con il Perignano,...
domenica, 3 maggio 2026, 17:55
I pratesi si giocheranno la finale dopo aver battuto 3-1 il Cecina, nei playout la Massese perde in casa contro la Larcianese e retrocede in Promozione, dove finisce anche la Pro Livorno sconfitta dal San Giuliano
sabato, 2 maggio 2026, 08:51
Tra la Lucchese e il Comune di Capannori va avanti il dialogo per individuare un o più terreni (ecco la novità) dove dare vita al centro sportivo rossonero. Nei giorni scorsi si è tenuto un nuovo confronto nella sede comunale durante il quale sono state sviluppate nuove opzioni ed escluse...
venerdì, 1 maggio 2026, 17:54
L'ex rossonero: "Si è trattato di un errore commesso in buona fede e del quale mi sono assunto pienamente la responsabilità, ritenendo giusto pagarne le conseguenze, trattandosi di un illecito commesso in modo ingenuo, senza considerare quali potessero essere le implicazioni future nel mio percorso sportivo.