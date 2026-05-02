Centro sportivo a Capannori, il dialogo va avanti e spuntano nuove opzioni

Porta Elisa News
sabato, 2 maggio 2026, 08:51
L'interlocuzione va avanti, le ipotesi si moltiplicano. Tra la Lucchese e il Comune di Capannori va avanti il dialogo per individuare un o più terreni (ecco la novità) dove dare vita al centro sportivo rossonero. Nei giorni scorsi si è tenuto un nuovo confronto nella sede comunale durante il quale sono state sviluppate nuove opzioni ed escluse alcune inizialmente vagliate.
Se l'ipotesi dietro la sede comunale sembra sostanzialmente tramontata, continuano a tenere banco le opzioni in zona Guamo e nella zona dei Laghetti. A queste si sarebbe aggiunte altre possibilità, allargando il campo sia in termini di localizzazioni sia guardando all'opzione di una gestione di alcuni impianti già esistenti ma che abbisognano di manutenzioni e lavori. Nelle prossime settimane, nuovi confronti: l'obiettivo è provare a trovare una soluzione in tempi brevi.
venerdì, 1 maggio 2026, 17:54
L'ex rossonero: "Si è trattato di un errore commesso in buona fede e del quale mi sono assunto pienamente la responsabilità, ritenendo giusto pagarne le conseguenze, trattandosi di un illecito commesso in modo ingenuo, senza considerare quali potessero essere le implicazioni future nel mio percorso sportivo.
mercoledì, 29 aprile 2026, 23:07
Il capitano: "Devo ringraziare tutti, staff, mister, compagni di squadra, società: tutti hanno contribuito a questa stagione, sono la persona più felice del mondo. La punizione in occasione del gol? Avevo la sensazione che avrei potuto fare gol, Francesco (Fedato ndr) mi ha detto battila tu ed è andata bene".
mercoledì, 29 aprile 2026, 22:49
L'esterno dà vita ad una ripresa di straordinaria bravura e intensità, Camilli sembra un panzer e in difesa viene concesso molto poco al forte attacco dei fiorentini. Davvero un commiato come meglio non poteva essere: le pagelle di Gazzetta
mercoledì, 29 aprile 2026, 20:07
I rossoneri impegnati ad Agliana nell'ultimo atto stagionale nella gara che vale la Supercoppa trovano una meritatissima vittoria: sblocca Picchi in avvio, poi raddoppia Camilli e accorcia Saccardi. Nella ripresa fa pari Polo dopo che i rossoneri sprecano due clamorose pallegol. Santeramo decide su punizione