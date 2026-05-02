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Centro sportivo a Capannori, il dialogo va avanti e spuntano nuove opzioni

sabato, 2 maggio 2026, 08:51

L'interlocuzione va avanti, le ipotesi si moltiplicano. Tra la Lucchese e il Comune di Capannori va avanti il dialogo per individuare un o più terreni (ecco la novità) dove dare vita al centro sportivo rossonero. Nei giorni scorsi si è tenuto un nuovo confronto nella sede comunale durante il quale sono state sviluppate nuove opzioni ed escluse alcune inizialmente vagliate.

Se l'ipotesi dietro la sede comunale sembra sostanzialmente tramontata, continuano a tenere banco le opzioni in zona Guamo e nella zona dei Laghetti. A queste si sarebbe aggiunte altre possibilità, allargando il campo sia in termini di localizzazioni sia guardando all'opzione di una gestione di alcuni impianti già esistenti ma che abbisognano di manutenzioni e lavori. Nelle prossime settimane, nuovi confronti: l'obiettivo è provare a trovare una soluzione in tempi brevi.

 

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