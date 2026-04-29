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Capitan Santeramo: "Abbiamo chiuso un cerchio"

mercoledì, 29 aprile 2026, 23:07

A fine gara parla solo capitan Santeramo, nemmeno mister Pirozzi, solo il capitano che manifesta tutta la sua gioia: "E' la chiusura di un cerchio, devo ringraziare tutti, staff, mister, compagni di squadra, società: tutti hanno contribuito a questa stagione, sono la persona più felice del mondo".

"E' una emozione unica, con i tifosi che sono stati encomiabili anche stasera, non sembrava davvero di stare in Eccellenza. Mi sono tolto lo sfizio di recuperare una coppa persa in precedenza. La punizione in occasione del gol? Avevo la sensazione che avrei potuto fare gol, Francesco (Fedato ndr) mi ha detto battila tu ed è andata bene".