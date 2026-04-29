Ricevuta a Palazzo Orsetti una delegazione del Joinville Esporte Clube: rafforzato il legame tra Lucca e la città brasiliana

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martedì, 28 aprile 2026, 08:13

Il tecnico rossonero: "Rondinella, squadra forte: con i ragazzi ci siamo parlati sabato e ho chiesto dessero il massimo in queste due partite finali, non è facile trovare la continuità Sarà un test e una festa.

martedì, 28 aprile 2026, 07:26

Nessuno si è presentato per il complesso immobiliare ad uso turistico alberghiero che si sviluppa a San Giuliano e per il quale venivano richiesti 585mila euro. La terza asta sarà il 18 giugno: si partirà da circa 438mila euro

lunedì, 27 aprile 2026, 17:35

Mercoledì prossimo sarà l'ultimo atto stagionale della Lucchese che affrontare ad Agliana (ore 20,45) la Rondinella, ovvero la vincente dell'altro girone di Eccellenza toscana per aggiudicarsi la Supercoppa Almanacco del Calcio. In caso di parità, subito i rigori. Ecco i prezzi dei biglietti in vendita solo allo stadio

domenica, 26 aprile 2026, 17:37

I due attaccanti protagonisti, ma anche Piazze dà come al solito l'anima. Bene Ritondo, autore del secondo gol, che però si infortuna nella ripresa. Gara in cui tutti i rossoneri comunque onorano l'impegno: le pagelle di Gazzetta