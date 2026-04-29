Ricevuta a Palazzo Orsetti una delegazione del Joinville Esporte Clube: rafforzato il legame tra Lucca e la città brasiliana

Porta Elisa News
mercoledì, 29 aprile 2026, 12:22
Questa mattina a Palazzo Orsetti il sindaco Mario Pardini e l'assessore allo sport Fabio Barsanti hanno ricevuto una delegazione della BR Football, impegnata nel progetto di sviluppo internazionale legato al Joinville Esporte Clube, unica squadra di calcio della città di Joinville.
La delegazione era composta da Caetano Marcelino, direttore New Business di BR Football, Gustavo Nikitiuk, presidente dell'operazione italiana BR Football e Márvio dos Anjos, direttore della comunicazione.
Nel corso dell'incontro, la delegazione ha omaggiato il sindaco Pardini con una maglia ufficiale del Joinville Esporte Clube, gesto simbolico che rafforza il percorso di amicizia e collaborazione già avviato tra Lucca e la città brasiliana, con cui è in corso l'iter per il gemellaggio istituzionale.
Per l'occasione è stato invitato anche il patron della Lucchese Calcio, Matteo Brunori, che ha partecipato allo scambio di maglie accompagnato dal direttore generale rossonero Andrea Gianni e dal segretario generale Stefano Tota, consegnando a sua volta una maglia del club alla delegazione brasiliana. Un momento significativo che testimonia la volontà di sviluppare sinergie sportive concrete tra le realtà.
L'obiettivo è quello di sviluppare nuove opportunità di collaborazione economica e sportiva a partire dal legame tra Lucca e Joinville, utilizzando anche il calcio come motore di relazioni e crescita condivisa.
martedì, 28 aprile 2026, 08:13
Il tecnico rossonero: "Rondinella, squadra forte: con i ragazzi ci siamo parlati sabato e ho chiesto dessero il massimo in queste due partite finali, non è facile trovare la continuità Sarà un test e una festa.
martedì, 28 aprile 2026, 07:26
Nessuno si è presentato per il complesso immobiliare ad uso turistico alberghiero che si sviluppa a San Giuliano e per il quale venivano richiesti 585mila euro. La terza asta sarà il 18 giugno: si partirà da circa 438mila euro
lunedì, 27 aprile 2026, 17:35
Mercoledì prossimo sarà l'ultimo atto stagionale della Lucchese che affrontare ad Agliana (ore 20,45) la Rondinella, ovvero la vincente dell'altro girone di Eccellenza toscana per aggiudicarsi la Supercoppa Almanacco del Calcio. In caso di parità, subito i rigori. Ecco i prezzi dei biglietti in vendita solo allo stadio
domenica, 26 aprile 2026, 17:37
I due attaccanti protagonisti, ma anche Piazze dà come al solito l'anima. Bene Ritondo, autore del secondo gol, che però si infortuna nella ripresa. Gara in cui tutti i rossoneri comunque onorano l'impegno: le pagelle di Gazzetta