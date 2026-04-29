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Ricevuta a Palazzo Orsetti una delegazione del Joinville Esporte Clube: rafforzato il legame tra Lucca e la città brasiliana

mercoledì, 29 aprile 2026, 12:22

Questa mattina a Palazzo Orsetti il sindaco Mario Pardini e l'assessore allo sport Fabio Barsanti hanno ricevuto una delegazione della BR Football, impegnata nel progetto di sviluppo internazionale legato al Joinville Esporte Clube, unica squadra di calcio della città di Joinville.

La delegazione era composta da Caetano Marcelino, direttore New Business di BR Football, Gustavo Nikitiuk, presidente dell'operazione italiana BR Football e Márvio dos Anjos, direttore della comunicazione.

Nel corso dell'incontro, la delegazione ha omaggiato il sindaco Pardini con una maglia ufficiale del Joinville Esporte Clube, gesto simbolico che rafforza il percorso di amicizia e collaborazione già avviato tra Lucca e la città brasiliana, con cui è in corso l'iter per il gemellaggio istituzionale.

Per l'occasione è stato invitato anche il patron della Lucchese Calcio, Matteo Brunori, che ha partecipato allo scambio di maglie accompagnato dal direttore generale rossonero Andrea Gianni e dal segretario generale Stefano Tota, consegnando a sua volta una maglia del club alla delegazione brasiliana. Un momento significativo che testimonia la volontà di sviluppare sinergie sportive concrete tra le realtà.

L'obiettivo è quello di sviluppare nuove opportunità di collaborazione economica e sportiva a partire dal legame tra Lucca e Joinville, utilizzando anche il calcio come motore di relazioni e crescita condivisa.

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