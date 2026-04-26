Fedato e Camilli chiudono alla grande

Porta Elisa News
domenica, 26 aprile 2026, 17:37
Milan: 6 Quasi spettatore, commette una leggerezza nel primo tempo quando, come a Cecina, non si avvede di un avversario in fase di rinvio. Esce per fare spazio al giovane Ennached nella ripresa.
Venanzi: 6 si rivede titolare dopo davvero tanto tempo, buona gamba e qualche sortita offensiva.
Lorenzini: 6 Prende sul serio anche questa gara finale e non si risparmia. Dà e prende anche qualche colpo.
Del Rosso: 6,5 Sfiora il gol nel primo tempo, e disputa una gara ordinata non priva di qualche guizzo.
Pupeschi: 6 Con la fascia di capitano, dà vita a una gara in totale tranquillità sino a inizio ripresa quando viene rilevato proprio da Santeramo.
Rotondo: 6,5 Viene giustamente premiato con una maglia da titolare e ripaga tutti con il gol del raddoppio e una prestazione sicura. Peccato per l'infortunio sul finire di gara.
Sansaro: 6,5 Il poco utilizzo, conseguente anche al grave infortunio iniziale, è uno dei pochi rimpianti di questa stagione, nell'ultima di campionato, il ragazzo se la cava bene e mostra .
Russo: 6 Ritorna titolare, e non fa mancare dinamismo al centrocampo. Raramente questo ragazzo ha sbagliato gara.
Camilli: 7 Sfiora in un paio di circostanze il gol, è autore di alcune delle sue percussioni rugbistiche e trova anche il gol del vantaggio. Non molla un attimo.
Fedato: 7 Dà sfoggio a tutto il suo repertorio offrendo perle della sua classe al pubblico presente. Sostituito tra gli applausi nella ripresa.
Piazze: 6,5 C'è in attacco, c'è a centrocampo, c'è persino in difesa quando si tratta di ripiegare sulle offensive degli ospiti.
Riad: 6,5 Entra nella ripresa, ma si vede poco sino al 29' quando compie l'ennesima perla stagionale e realizza il terzo gol (decimo in stagione).
Santeramo: 6 Partecipa alla passerella finale entrando nel secondo tempo, puntuale nelle poche circostanze in cui viene chiamato in causa.
Zenuni: SV
Ennached: SV
Tosi: SV
domenica, 26 aprile 2026, 17:36
Il campionato ha espresso i suoi verdetti: accanto alla Lucchese che passa in Serie D, il Cenaia retrocede direttamente in Promozione ed ora è tempo di playoff e playout: ecco gli scontri in programma
domenica, 26 aprile 2026, 17:18
Il tecnico commosso a fine partita: "C'è grande soddisfazione per tutto, ai ragazzi l'ho detto hanno sempre dato tutto, anche chi ha giocato di più ha reso per merito di chi ha giocato meno. Stasera ci sarà la cena con la società, poi ci alleneremo in vista di mercoledì: sarà...
domenica, 26 aprile 2026, 17:18
Il secondo portiere all'esordio: "Lo sognavo da inizio stagione, è una piazza importante dove ho fatto anche il settore giovanile: è stato bello. Con Beppe Di Masi sono cresciuto tanto grazie a lui e a Mister Pirozzi"
domenica, 26 aprile 2026, 14:27
Rossoneri all'ultimo atto del campionato affrontano il Fucecchio: in avvio occasione per Camilli che sblocca al 20' e Rotondo raddoppia tre minuti dopo. Nella ripresa a segno Riad