Fedato e Camilli chiudono alla grande

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domenica, 26 aprile 2026, 17:36

Il campionato ha espresso i suoi verdetti: accanto alla Lucchese che passa in Serie D, il Cenaia retrocede direttamente in Promozione ed ora è tempo di playoff e playout: ecco gli scontri in programma

domenica, 26 aprile 2026, 17:18

Il tecnico commosso a fine partita: "C'è grande soddisfazione per tutto, ai ragazzi l'ho detto hanno sempre dato tutto, anche chi ha giocato di più ha reso per merito di chi ha giocato meno. Stasera ci sarà la cena con la società, poi ci alleneremo in vista di mercoledì: sarà...

domenica, 26 aprile 2026, 17:18

Il secondo portiere all'esordio: "Lo sognavo da inizio stagione, è una piazza importante dove ho fatto anche il settore giovanile: è stato bello. Con Beppe Di Masi sono cresciuto tanto grazie a lui e a Mister Pirozzi"

domenica, 26 aprile 2026, 14:27

Rossoneri all'ultimo atto del campionato affrontano il Fucecchio: in avvio occasione per Camilli che sblocca al 20' e Rotondo raddoppia tre minuti dopo. Nella ripresa a segno Riad