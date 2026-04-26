Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Il futuro? Sarà quel che sarà"

martedì, 28 aprile 2026, 08:13

Ultimo atto della stagione, con la Supercoppa che verrà disputata domani ad Agliana, e ultima conferenza stampa di mister Pirozzi al Porta Elisa che potrebbe forse essere l'ultima della sua esperienza in rossonero. Contro la Rondinella ci sarà in palio l'ultima coppa di stagione, la Supercoppa: "La Rondinella ha nelle sue file il capocannoniere del loro girone, i tre attaccanti hanno fatto più del 50% del totale dei gol della squadra, hanno esterni braci, è una bella squadra che ha basato molto del proprio gioco sull'attaccante e chi gli ha girato intorno, dovremo essere bravi a limitarli".

"Peccato per Rotondo che ha l'influenza, in quel caso ci sarà Onu su cui ho la massima fiducia, e dovrò verificare le condizioni di Fedato che è reduce da una partita importante in Kings League dove si gioca il primo posto: vedremo. Picchi? Ci sarà, lo abbiamo preservato proprio per la Supercoppa. Riad? potrebbe partire dall'inizio, sta meglio. Con i ragazzi ci siamo parlati sabato: ho chiesto dessero il massimo in queste due partite finali, non è facile trovare la continuità Sarà un test e una festa, contro una squadra che ha a sua volta vinto, ho chiesto di dare il massimo. E dopo? Qui sono stato felice, e sono io che ringrazio questa città: se ho ritrovato la serenità e la felicità è stato perché ho avuto di guidare questa gloriosa società. Si è realizzato un sogno: qui sono riuscito a ricostruire le macerie sportive e ricostruire quello che era andato perduto in quella notte con il Sestri Levante. Lucca ha senso di appartenenza e per questo è diventata la mia terra. Questa felicità me la porto nel cuore e poi sarà, quel che sarà".