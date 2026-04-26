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Supercoppa, al termine dei 90', in caso di parità si andrà ai rigori

lunedì, 27 aprile 2026, 17:35

Ormai ci siamo, mercoledì prossimo sarà l'ultimo atto stagionale della Lucchese che affrontare ad Agliana (ore 20,45) la Rondinella, ovvero la vincente dell'altro girone di Eccellenza toscana per aggiudicarsi la Supercoppa Almanacco del Calcio. 

La manifestazione si svolgerà in gara unica  con gli eventuali tiri di rigore se al termine della stessa, i supplementari non sono previsti, sussistesse parità. Dopo 7 anni quindi, torna a giocarsi la sfida che mette in palio il titolo di miglior squadra della categoria regina: l’ultima sfida fu giocata nel 2019 tra Grassina e Grosseto (con la vittoria dei fiorentini allo Stadio “Bozzi” alle Due Strade a Firenze), poi il Covid stoppò, tra le tante cose, anche questa manifestazione. Adesso il Comitato Regionale Toscana L.N.D. e l’Almanacco del Calcio Toscano tornano a proporre questa sfida.

La partita verrà trasmessa in diretta televisiva da TeleRegione Toscana sul canale 78 del digitale terrestre in tutto il territorio regionale con la telecronaca a cura dell’Almanacco del Calcio Toscano. Ecco l'albo d'oro:

2016: Rignanese

2017: Aquila 1902 Montevarchi

2018: Aglianese

2019: Grassina

Dal 2020 non più disputata

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