Supercoppa, al termine dei 90', in caso di parità si andrà ai rigori

Porta Elisa News
lunedì, 27 aprile 2026, 17:35
Ormai ci siamo, mercoledì prossimo sarà l'ultimo atto stagionale della Lucchese che affrontare ad Agliana (ore 20,45) la Rondinella, ovvero la vincente dell'altro girone di Eccellenza toscana per aggiudicarsi la Supercoppa Almanacco del Calcio.
La manifestazione si svolgerà in gara unica con gli eventuali tiri di rigore se al termine della stessa, i supplementari non sono previsti, sussistesse parità. Dopo 7 anni quindi, torna a giocarsi la sfida che mette in palio il titolo di miglior squadra della categoria regina: l’ultima sfida fu giocata nel 2019 tra Grassina e Grosseto (con la vittoria dei fiorentini allo Stadio “Bozzi” alle Due Strade a Firenze), poi il Covid stoppò, tra le tante cose, anche questa manifestazione. Adesso il Comitato Regionale Toscana L.N.D. e l’Almanacco del Calcio Toscano tornano a proporre questa sfida.
La partita verrà trasmessa in diretta televisiva da TeleRegione Toscana sul canale 78 del digitale terrestre in tutto il territorio regionale con la telecronaca a cura dell’Almanacco del Calcio Toscano. Ecco l'albo d'oro:
2016: Rignanese
2017: Aquila 1902 Montevarchi
2018: Aglianese
2019: Grassina
Dal 2020 non più disputata
domenica, 26 aprile 2026, 17:37
I due attaccanti protagonisti, ma anche Piazze dà come al solito l'anima. Bene Ritondo, autore del secondo gol, che però si infortuna nella ripresa. Gara in cui tutti i rossoneri comunque onorano l'impegno: le pagelle di Gazzetta
domenica, 26 aprile 2026, 17:36
Il campionato ha espresso i suoi verdetti: accanto alla Lucchese che passa in Serie D, il Cenaia retrocede direttamente in Promozione ed ora è tempo di playoff e playout: ecco gli scontri in programma
domenica, 26 aprile 2026, 17:18
Il tecnico commosso a fine partita: "C'è grande soddisfazione per tutto, ai ragazzi l'ho detto hanno sempre dato tutto, anche chi ha giocato di più ha reso per merito di chi ha giocato meno. Stasera ci sarà la cena con la società, poi ci alleneremo in vista di mercoledì: sarà...
domenica, 26 aprile 2026, 17:18
Il secondo portiere all'esordio: "Lo sognavo da inizio stagione, è una piazza importante dove ho fatto anche il settore giovanile: è stato bello. Con Beppe Di Masi sono cresciuto tanto grazie a lui e a Mister Pirozzi"