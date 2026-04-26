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Fallimento Lucchese 1905, va deserta anche la seconda asta

martedì, 28 aprile 2026, 07:26

Fallimento Lucchese 1905, anche la seconda asta va a vuoto. Nessuno si è presentato per il complesso immobiliare ad uso turistico alberghiero che si sviluppa a San Giuliano su tre piani compreso il terrestre con resede di circa 2.110 mq adibita a parcheggio in parte asfaltata o pavimentata ed ha offerto almeno 585mila euro che erano il prezzo base d'asta.

A inizio anno il complesso era già stato messo all'asta per 780mila euro ma anche in quel caso era andata deserta. Al curatore fallimentare Claudio Del Prete non è rimasto che convocare una terza asta all'Istituto Vendite Giudiziarie per il 18 giugno prossimo: in quella data il prezzo base sarà di 438.750 euro. L'immobile era stato Inserito nel bilancio della società rossonera allora gestita dal Gruppo Bulgarella per un valore di oltre 4 milioni di euro nel 2023 poi fallita nel maggio del 2025.

Nel frattempo, Del Prete, dopo aver recuperato nei mesi scorsi circa 800mila euro di crediti dalla Lega Pro per diritti tv e minutaggi ed altri crediti, sta procedendo con alcune cause di revoca di pagamenti effettuati dagli amministratori che si sono succeduti nel corso di quei frenetici mesi che hanno portato al fallimento della società rossonera non prima di ben quattro passaggi di proprietà. Una volta effettuata questa verifica con il Tribunale, si procederà a un primo riparto dell'attivo tra i creditori privilegiati, ovvero i calciatori e gli altri tesserati che vantano crediti decisamente superiori: a conti fatti, a loro dovrebbe andare circa 7-800mila euro, circa la metà di quanto maturato nel rapporto con la Lucchese 1905. Sul fronte delle verifiche per appurare eventuali responsabilità penali, è stata richiesta una proroga alla Procura da parte degli inquirenti.





