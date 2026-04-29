Fedato imprendibile, ma è un grande commiato dei rossoneri

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 29 aprile 2026, 23:07

Il capitano: "Devo ringraziare tutti, staff, mister, compagni di squadra, società: tutti hanno contribuito a questa stagione, sono la persona più felice del mondo. La punizione in occasione del gol? Avevo la sensazione che avrei potuto fare gol, Francesco (Fedato ndr) mi ha detto battila tu ed è andata bene".

mercoledì, 29 aprile 2026, 20:07

I rossoneri impegnati ad Agliana nell'ultimo atto stagionale nella gara che vale la Supercoppa trovano una meritatissima vittoria: sblocca Picchi in avvio, poi raddoppia Camilli e accorcia Saccardi. Nella ripresa fa pari Polo dopo che i rossoneri sprecano due clamorose pallegol. Santeramo decide su punizione

mercoledì, 29 aprile 2026, 14:07

Squalifica a tre ex rossoneri della scorsa stagione per aver scommesso: Alessandro Selvini, Gabriele Giacchino e Edoardo Antoni sono stati ritenuti colpevoli dopo che la Procura Federale ha concluso le indagini nei loro confronti. Squalifiche che vanno da un anno e sei mesi a otto mesi, in parte commutati in...

mercoledì, 29 aprile 2026, 12:22

Per l'occasione è stato invitato anche il patron della Lucchese, Matteo Brunori, che ha partecipato allo scambio di maglie accompagnato dal direttore generale rossonero Andrea Gianni e dal segretario generale Stefano Tota, consegnando a sua volta una maglia del club alla delegazione brasiliana