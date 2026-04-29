Fedato imprendibile, ma è un grande commiato dei rossoneri

Porta Elisa News
mercoledì, 29 aprile 2026, 22:49
gli avversari che si ranicchiano in area. Gli ultimi minuti sono in controllo con la Rondinella che non riesce ad andare oltre qualche traversone. Può bastare: la Lucchese vince con pieno merito, e corona nel migliore dei modi una stagione da incorniciare. Bravi tutti.
Lucchese-Rondinella: 3-2
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini (29' st Tosi), Picchi (21' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Sansaro (7' st Russo), Camilli, Fedato, Riad (12' st Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Onu, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.
Rondinella: Dainelli, Tofanari, Ricchi, Mazzolli, Ciardini (23' st Tomberli), Cellai, Nannelli, Baldesi (23' st Biancini), Polo, Massai, Saccardi. A disp. Aglietti, Noviello, Valeriani, Nannucci, Bencini, Perillo, Ademollo. All. Tronconi.
Arbitro: Ponzalli di Prato.
Reti: 12' pt Picchi, 24' pt Camilli, 41' pt Saccardi, 5' st Polo, 27' st Santeramo
Note. Ammonito: Picchi. Angoli: 5-3. Spettatori: 900 circa, 60
Milan: 6 Incolpevole in occasione dei due gol, per il resto una giornata di riposo.
Xeka: 6.5 Il solito combattente, la solita grinta e la solita voglia di dare il proprio contributo alla causa.
Lorenzini: 6,5 Si fa saltare in occasione della rete di Saccardi, si riscatta a inizio ripresa con un cross per Camilli che chiedeva solo di essere trasformato in gol. Sfiora il gol dalla distanza. Esce stremato.
Picchi: 6,5 Lasciato a riposo nell'ultima di campionato, rimedia un cartellino assurdo a inizio gara e poco dopo realizza il gol del vantaggio. Cala nella ripresa e viene sostituito.
Pupeschi: 6,5 Deve controllare lo spauracchio Polo, che nella ripresa torna cecchino, ma per il resto se la cava alla grande.
Santeramo: 6,5 Manca il gol del ko a inizio ripresa, ma si fa perdonare con una punizione bellissima.
Bartolotta: 6,5 Puntuale come sempre a centrocampo, trova modo di rendersi pericolo ancora una volta.
Sansaro: 6 Mister Pirozzi scommette su di lui, ma dà vita a una gara senza acuti. Sostituito.
Camilli: 7 Trova il modo di segnare il raddoppio, sia pure con la collaborazione di un avversario, e lasciare il segno anche in questa partita. A inizio ripresa divora un altro gol che poteva ristabilire le distanze, ma è un panzer per tutta la gara.
Fedato: 7,5 Nel primo tempo finisce un po' ai margini, ma riesce in un paio di occasioni a smistare palloni interessanti, nella ripresa pennella due gran palloni per Santeramo e gli avversari non lo tengono più.
Riad: 6 Ritorna dal primo minuto, prova qualche accelerazione ma è più volte impreciso. Sostituito.
Russo: 6,5 Come sempre apporta dinamismo, velocità, grinta: innesto che ha dato nuovo fosforo alla squadra.
Piazze: 6.5 Che dire? Dà l'anima, la dà sempre e solo per quello merita l'applauso convinto.
Del Rosso: SV
Tosi: SV
mercoledì, 29 aprile 2026, 23:07
Il capitano: "Devo ringraziare tutti, staff, mister, compagni di squadra, società: tutti hanno contribuito a questa stagione, sono la persona più felice del mondo. La punizione in occasione del gol? Avevo la sensazione che avrei potuto fare gol, Francesco (Fedato ndr) mi ha detto battila tu ed è andata bene".
mercoledì, 29 aprile 2026, 20:07
I rossoneri impegnati ad Agliana nell'ultimo atto stagionale nella gara che vale la Supercoppa trovano una meritatissima vittoria: sblocca Picchi in avvio, poi raddoppia Camilli e accorcia Saccardi. Nella ripresa fa pari Polo dopo che i rossoneri sprecano due clamorose pallegol. Santeramo decide su punizione
mercoledì, 29 aprile 2026, 14:07
Squalifica a tre ex rossoneri della scorsa stagione per aver scommesso: Alessandro Selvini, Gabriele Giacchino e Edoardo Antoni sono stati ritenuti colpevoli dopo che la Procura Federale ha concluso le indagini nei loro confronti. Squalifiche che vanno da un anno e sei mesi a otto mesi, in parte commutati in...
mercoledì, 29 aprile 2026, 12:22
Per l'occasione è stato invitato anche il patron della Lucchese, Matteo Brunori, che ha partecipato allo scambio di maglie accompagnato dal direttore generale rossonero Andrea Gianni e dal segretario generale Stefano Tota, consegnando a sua volta una maglia del club alla delegazione brasiliana