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Lucchese-Rondinella: 2-2 al 22' st Occasione per Bartolotta

mercoledì, 29 aprile 2026, 20:07

Lucchese-Rondinella: 2-2

Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi (21' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Sansaro (7' st Russo), Camilli, Fedato, Riad (12' st Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Tosi, Onu, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.

Rondinella: Dainelli, Tofanari, Ricchi, Mazzolli, Ciardini, Cellai, Nannelli, Baldesi, Polo, Massai, Saccardi. A disp. Aglietti, Tomberli, Noviello, Bianchini, Valeriani, Nannucci, Bencini, Perillo, Ademollo. All. Tronconi. 

Arbitro: Ponzalli di Prato.

Reti: 12' pt Picchi, 24' pt Camilli, 41' pt Saccardi, 5' st Polo

Note. Ammonito: Picchi. Angoli: 3-2. Spettatori: 900 circa, 600 dei quali da Lucca.

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