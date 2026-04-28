Lucchese-Rondinella: 2-2 al 22' st Occasione per Bartolotta

Porta Elisa News
mercoledì, 29 aprile 2026, 20:07
Lucchese-Rondinella: 2-2
Lucchese: Milan, Xeka, Lorenzini, Picchi (21' st Del Rosso), Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Sansaro (7' st Russo), Camilli, Fedato, Riad (12' st Piazze). A disp. Ennached, Venanzi, Tosi, Onu, Palma, Ragghianti. All. Pirozzi.
Rondinella: Dainelli, Tofanari, Ricchi, Mazzolli, Ciardini, Cellai, Nannelli, Baldesi, Polo, Massai, Saccardi. A disp. Aglietti, Tomberli, Noviello, Bianchini, Valeriani, Nannucci, Bencini, Perillo, Ademollo. All. Tronconi.
Arbitro: Ponzalli di Prato.
Reti: 12' pt Picchi, 24' pt Camilli, 41' pt Saccardi, 5' st Polo
Note. Ammonito: Picchi. Angoli: 3-2. Spettatori: 900 circa, 600 dei quali da Lucca.
mercoledì, 29 aprile 2026, 14:07
Squalifica a tre ex rossoneri della scorsa stagione per aver scommesso: Alessandro Selvini, Gabriele Giacchino e Edoardo Antoni sono stati ritenuti colpevoli dopo che la Procura Federale ha concluso le indagini nei loro confronti. Squalifiche che vanno da un anno e sei mesi a otto mesi, in parte commutati in...
mercoledì, 29 aprile 2026, 12:22
Per l'occasione è stato invitato anche il patron della Lucchese, Matteo Brunori, che ha partecipato allo scambio di maglie accompagnato dal direttore generale rossonero Andrea Gianni e dal segretario generale Stefano Tota, consegnando a sua volta una maglia del club alla delegazione brasiliana
martedì, 28 aprile 2026, 08:13
Il tecnico rossonero: "Rondinella, squadra forte: con i ragazzi ci siamo parlati sabato e ho chiesto dessero il massimo in queste due partite finali, non è facile trovare la continuità Sarà un test e una festa.
martedì, 28 aprile 2026, 07:26
Nessuno si è presentato per il complesso immobiliare ad uso turistico alberghiero che si sviluppa a San Giuliano e per il quale venivano richiesti 585mila euro. La terza asta sarà il 18 giugno: si partirà da circa 438mila euro