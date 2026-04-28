Lucchese-Rondinella: 2-2 al 22' st Occasione per Bartolotta

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 29 aprile 2026, 14:07

Squalifica a tre ex rossoneri della scorsa stagione per aver scommesso: Alessandro Selvini, Gabriele Giacchino e Edoardo Antoni sono stati ritenuti colpevoli dopo che la Procura Federale ha concluso le indagini nei loro confronti. Squalifiche che vanno da un anno e sei mesi a otto mesi, in parte commutati in...

mercoledì, 29 aprile 2026, 12:22

Per l'occasione è stato invitato anche il patron della Lucchese, Matteo Brunori, che ha partecipato allo scambio di maglie accompagnato dal direttore generale rossonero Andrea Gianni e dal segretario generale Stefano Tota, consegnando a sua volta una maglia del club alla delegazione brasiliana

martedì, 28 aprile 2026, 08:13

Il tecnico rossonero: "Rondinella, squadra forte: con i ragazzi ci siamo parlati sabato e ho chiesto dessero il massimo in queste due partite finali, non è facile trovare la continuità Sarà un test e una festa.

martedì, 28 aprile 2026, 07:26

Nessuno si è presentato per il complesso immobiliare ad uso turistico alberghiero che si sviluppa a San Giuliano e per il quale venivano richiesti 585mila euro. La terza asta sarà il 18 giugno: si partirà da circa 438mila euro