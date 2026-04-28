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Scommettevano sulle partite: squalifica per Giacchino, Selvini e Antoni

mercoledì, 29 aprile 2026, 14:07

Squalifica a tre ex rossoneri della scorsa stagione per aver scommesso: Alessandro Selvini, Gabriele Giacchino e Edoardo Antoni sono stati ritenuti colpevoli dopo che la Procura Federale ha concluso le indagini nei loro confronti. I tre ex rossoneri della scorsa stagione, ora in altre squadre (rispettivamente Forlì, Monopoli e Vado), sono stati ritenuti responsabili di aver effettuato scommesse su gare di calcio.

Se per Selvini e Antoni si è trattato di scommesse che hanno riguardato altre formazioni, per Giacchino la situazione è più grave perché le puntate hanno coinvolto una gara della Lucchese, quella con l'Ascoli del 24 gennaio 2025 (dove era in panchina ma non entrò e si concluse con la vittoria dei rossoneri per 2-1). I tre hanno ammesso le loro responsabilità ed è stato trovato un accordo, su cui il presidente federale non ha mosso osservazioni, e che prevede: 7.500 e 10 (dieci) mesi di squalifica, dei quali 5 (cinque) mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative per Selvini: un piano terapeutico (per la cura della ludopatia) di almeno 5 mesi; il professionista incaricato di seguire il calciatore invierà una relazione mensile alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame; b) obbligo di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10, in 5 mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e saranno, comunque, supervisionati/verificati dalla Procura Federale.

Sono stati invece comminati 12500 euro di ammenda e 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi di squalifica a Giacchino e 5000 euro di ammenda e 8 (otto) mesi di squalifica, dei quali 4 (quattro) mesi commutati nelle seguenti prescrizioni alternative, ad Antoni: a) piano terapeutico (per la cura della ludopatia) di almeno 4 mesi; il professionista incaricato di seguire il calciatore invierà una relazione mensile alla Procura Federale sullo stato di attuazione del piano in esame; b) obbligo di partecipare ad un ciclo di incontri pubblici, nel numero minimo di 10, in 4 mesi, presso associazioni dilettantistiche e/o centri del settore giovanile e scolastico e/o centri di recupero dalle ludopatie. Tali incontri potranno essere individuati anche dalla FIGC e saranno, comunque, supervisionati/verificati dalla Procura Federale.