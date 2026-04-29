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Porta Elisa, la stagione si conclude con 27009 presenze

lunedì, 4 maggio 2026, 09:29

Accanto alla Pantera, a prescindere dalla categoria: il campionato appena vinto in Eccellenza conferma l'affetto dei tifosi rossoneri verso la Lucchese: durante le 16 partite del torneo gli spettatori sono stati complessivamente 27.009. Mediamente si sono recati al Porta Elisa 1688 persone, circa 1000 delle quali con abbonamento: dunque più di un terzo ha preferito comprare volta volta il biglietto.

La gara con il maggior numero di presenze è stata ovviamente quella che ha decretato la promozione, ovvero quella con il Perignano del 12 aprile quando sui gradoni dello stadio si sono ritrovati in 3502, la seconda gara più seguita è stata quella con la Massese (2043), la terza con il Viareggio (1965 ma senza tifosi ospiti).I minimi stagionali sono stati invece con la Sestese (1200), con il Cenaia (1347) e, a sorpresa visto che era uno scontro diretto per il primato, con lo Zenith Prato (1392).

C'è un altro dato che merita di essere sottolineato e cioè il raffronto con la scorsa stagione con i rossoneri tra i professionisti in Serie C: in quel caso, fatto salvo lo spareggio con il Sestri Levante che era comunque una gara fuori dalla stagione regolare, si sono registrati mediamente 2103 spettatori (e in essi ovviamente ci sono i tifosi ospiti, talvolta in buon numero): dunque la Lucchese, sia pure tra i dilettanti e in due categorie sotto, ha tenuto una larga parte del suo pubblico. Praticamente oltre l'80% dei suoi tifosi hanno continuato a seguirla e il dato, come scritto, è per difetto vista la presenza sicuramente più consistente dei tifosi ospiti nello scorso campionato. Davvero una nuova prova di attaccamento ai colori rossoneri, oltre la categoria.