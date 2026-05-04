Porta Elisa, vicina la consegna del piano economico finanziario

Porta Elisa News
sabato, 9 maggio 2026, 08:54
Rifacimento stadio Porta Elisa, la prossima settimana dovrebbe essere quella giusta. Intorno alla metà di maggio è attesa la consegna del piano economico finanziario per la ristrutturazione dello stadio da parte della Lucchese. Dopo una interlocuzione durata mesi e non priva di alcune difficoltà, la società rossonera e il Comune avrebbero trovato una base di accordo in grado di contemperare le esigenze dell'ente pubblico (che detiene la proprietà dello stadio) e della compagine guidata da Matteo Brunori.
A questo punto la palla è proprio nelle mani della Lucchese che deve presentare un documento – appunto il piano economico finanziario – nel quale specifica come intende realizzare l'opera, quali migliorie apportare e come intende finanziarla: tutto nero su bianco. La società rossonera è all'opera da qualche settimana e la redazione del documento sarebbe alle ultime battute. A quel punto, sarà il Comune a dover valutare la congruità della documentazione in vista della convocazione della conferenza dei servizi che segnerebbe l'avvio vero e proprio del procedimento per ristrutturare lo storico stadio. Ma il primo passo, quello della consegna del piano economico finanziario è davvero dietro l'angolo.
venerdì, 8 maggio 2026, 08:56
Giocatori e staff rossoneri sono andati a far visita al tecnico Sergio Pirozzi nella sua Amatrice. L'allenatore aveva invitato tutti, proprio come promessa per la vittoria in campionato, e il gruppo si è ritrovato nella cittadina laziale dove abita il tecnico e di cui, durante il drammatico terremoto, è stato...
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:20
E' Khalil Bouhafa della Cerretese è il bomber del girone dei rossoneri, al quarto posto il rossonero Ahmad Riad con 10. Secondo marcatore rossonero è risultato Massimo Camilli con 7 reti all'attivo, terzo Facundo Piazze con 6: i tre attaccanti insieme hanno realizzato 23 dei 45 gol complessivi della Lucchese
martedì, 5 maggio 2026, 09:29
Con 85 punti a fine torneo ha fatto il vuoto e aggiunto una nuova vittoria in campionato a una delle squadre più prestigiose del Portogallo e dell'intera Europa: Francesco Farioli, vecchia conoscenza rossonera, è l'allenatore che ha fatto trionfare il club biancoblù
lunedì, 4 maggio 2026, 09:29
Il campionato appena vinto in Eccellenza conferma quasi inalterato l'affetto dei tifosi rossoneri verso la Lucchese: gli spettatori sono stati mediamente 1688, nell'ultima stagione di C erano stati 2103, solo il 20% in più ma con un maggior numero di tifosi ospiti presenti: il record di presenze con il Perignano,...