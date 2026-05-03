Una amatriciana per salutare la stagione di vittorie

Porta Elisa News
venerdì, 8 maggio 2026, 08:56
Promessa mantenuta: nella giornata di ieri, una gran parte dei giocatori e dello staff rossoneri sono andati a far visita al tecnico Sergio Pirozzi nella sua Amatrice. L'allenatore aveva invitato tutti, proprio come promessa per la vittoria in campionato, e il gruppo si è ritrovato nella cittadina laziale dove abita il tecnico e di cui, durante il drammatico terremoto, è stato sindaco. La inevitabile torta, ornata di pantere, recitava la scritta: "Grazie ragazzi, grazie Lucca". Un pomeriggio in serenità e allegria che arriva a stagione ormai conclusa, ci sarà ora da vedere il destino del tecnico e di molti dei componenti la rosa.
"Avevo promesso un premio – scrive Pirozzi sulla sua pagina Facebook – Il Premio non poteva essere che L'Amatriciana. L'Amatriciana quella vera,pochi ingredienti semplici ma genuini che ne hanno decretato il successo internazionale. Le Mie squadre,quando sono state all'amatriciana hanno sempre ottenuto successi sportivi e non solo.In fondo per ottenere qualcosa di bello nel Calcio bastano poche cose: Linguaggio Comune ,Senso di appartenenza, sacrificio e Voglia di migliorare giorno dopo giorno e Noi lo abbiamo Fatto! E sei poi stiamo in difficoltà, Palla su e ci pensa Gesù .Grazie Ragazzi e Grazie Lucca".
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:20
E' Khalil Bouhafa della Cerretese è il bomber del girone dei rossoneri, al quarto posto il rossonero Ahmad Riad con 10. Secondo marcatore rossonero è risultato Massimo Camilli con 7 reti all'attivo, terzo Facundo Piazze con 6: i tre attaccanti insieme hanno realizzato 23 dei 45 gol complessivi della Lucchese
martedì, 5 maggio 2026, 09:29
Con 85 punti a fine torneo ha fatto il vuoto e aggiunto una nuova vittoria in campionato a una delle squadre più prestigiose del Portogallo e dell'intera Europa: Francesco Farioli, vecchia conoscenza rossonera, è l'allenatore che ha fatto trionfare il club biancoblù
lunedì, 4 maggio 2026, 09:29
Il campionato appena vinto in Eccellenza conferma quasi inalterato l'affetto dei tifosi rossoneri verso la Lucchese: gli spettatori sono stati mediamente 1688, nell'ultima stagione di C erano stati 2103, solo il 20% in più ma con un maggior numero di tifosi ospiti presenti: il record di presenze con il Perignano,...
domenica, 3 maggio 2026, 17:55
I pratesi si giocheranno la finale dopo aver battuto 3-1 il Cecina, nei playout la Massese perde in casa contro la Larcianese e retrocede in Promozione, dove finisce anche la Pro Livorno sconfitta dal San Giuliano