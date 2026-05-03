Porta Elisa News



Una amatriciana per salutare la stagione di vittorie

venerdì, 8 maggio 2026, 08:56

Promessa mantenuta: nella giornata di ieri, una gran parte dei giocatori e dello staff rossoneri sono andati a far visita al tecnico Sergio Pirozzi nella sua Amatrice. L'allenatore aveva invitato tutti, proprio come promessa per la vittoria in campionato, e il gruppo si è ritrovato nella cittadina laziale dove abita il tecnico e di cui, durante il drammatico terremoto, è stato sindaco. La inevitabile torta, ornata di pantere, recitava la scritta: "Grazie ragazzi, grazie Lucca". Un pomeriggio in serenità e allegria che arriva a stagione ormai conclusa, ci sarà ora da vedere il destino del tecnico e di molti dei componenti la rosa.

"Avevo promesso un premio – scrive Pirozzi sulla sua pagina Facebook – Il Premio non poteva essere che L'Amatriciana. L'Amatriciana quella vera,pochi ingredienti semplici ma genuini che ne hanno decretato il successo internazionale. Le Mie squadre,quando sono state all'amatriciana hanno sempre ottenuto successi sportivi e non solo.In fondo per ottenere qualcosa di bello nel Calcio bastano poche cose: Linguaggio Comune ,Senso di appartenenza, sacrificio e Voglia di migliorare giorno dopo giorno e Noi lo abbiamo Fatto! E sei poi stiamo in difficoltà, Palla su e ci pensa Gesù .Grazie Ragazzi e Grazie Lucca".