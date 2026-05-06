Serie D, arrivano i primi verdetti

Porta Elisa News
lunedì, 11 maggio 2026, 08:47
Con la disputa dei playout e del primo turno di playoff cominciano a delinearsi le situazioni nei gironi della Serie D. In particolare, nei due che vedono protagoniste le squadre toscane probabili avversarie dei rossoneri nella prossima stagione, restano in categoria Siena, Tau e Pistoiese, scendono Camaiore e Poggibonsi.
Nel girone E, con la vittoria del Grosseto i maremmani sono saliti in Serie C, mentre in virtù degli spareggi retrocessione di ieri, Camaiore e Poggibonsi finiscono in Eccellenza. Tau e Siena perdono la prima gara playoff e dunque saranno in D anche il prossimo anno, mentre Seravezza Pozzi e Prato possono per il momento continuare a sognare un difficile posto in C. In questo girone, le squadre toscane attualmente confermate in D sono: Siena, Tau, Terranuova Traiana, Scandicci, Montevarchi, San Donato e Ghiviborgo. A queste formazioni va aggiunto il Pontedera retrocesso dalla Serie C, sempre che non usufruisca di un ripescaggio, la Pistoiese (al netto di un possibile ripescaggio come vincitrice della Coppa Italia di D) che era nel girone D e che ha perso lo spareggio playoff con il Piacenza e la Rondinella che ha vinto il girone B dell'Eccellenza. Il numero totale, in ogni caso e al netto di ripescaggi, fusioni, acquisizioni di titoli, non arriva a definire un intero girone e dunque la Lucchese è destinata a essere inserita in un girone che comprenda anche squadre liguri-piemontesi, o emiliane o umbre.
domenica, 10 maggio 2026, 11:29
Sergio Pirozzi ancora una volta alla ribalta della cronaca nazionale: l'allenatore della Lucchese è stato il protagonista di un servizio sull'ultimo numero di SportWeek, il settimanale della Gazzetta dello Sport che gli ha riservato una lunga intervista dal titolo "Promosso in D il sindaco del terremoto"
sabato, 9 maggio 2026, 08:54
Intorno alla metà di maggio è attesa la consegna al Comune del piano economico finanziario per la ristrutturazione dello stadio da parte della Lucchese: nel piano dovrebbero essere indicate le tipologie della ristrutturazione, le modifiche e le fonti di finanziamento dell'opera
venerdì, 8 maggio 2026, 08:56
Giocatori e staff rossoneri sono andati a far visita al tecnico Sergio Pirozzi nella sua Amatrice. L'allenatore aveva invitato tutti, proprio come promessa per la vittoria in campionato, e il gruppo si è ritrovato nella cittadina laziale dove abita il tecnico e di cui, durante il drammatico terremoto, è stato...
mercoledì, 6 maggio 2026, 08:20
E' Khalil Bouhafa della Cerretese è il bomber del girone dei rossoneri, al quarto posto il rossonero Ahmad Riad con 10. Secondo marcatore rossonero è risultato Massimo Camilli con 7 reti all'attivo, terzo Facundo Piazze con 6: i tre attaccanti insieme hanno realizzato 23 dei 45 gol complessivi della Lucchese