Serie D, arrivano i primi verdetti

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domenica, 10 maggio 2026, 11:29

Sergio Pirozzi ancora una volta alla ribalta della cronaca nazionale: l'allenatore della Lucchese è stato il protagonista di un servizio sull'ultimo numero di SportWeek, il settimanale della Gazzetta dello Sport che gli ha riservato una lunga intervista dal titolo "Promosso in D il sindaco del terremoto"

sabato, 9 maggio 2026, 08:54

Intorno alla metà di maggio è attesa la consegna al Comune del piano economico finanziario per la ristrutturazione dello stadio da parte della Lucchese: nel piano dovrebbero essere indicate le tipologie della ristrutturazione, le modifiche e le fonti di finanziamento dell'opera

venerdì, 8 maggio 2026, 08:56

Giocatori e staff rossoneri sono andati a far visita al tecnico Sergio Pirozzi nella sua Amatrice. L'allenatore aveva invitato tutti, proprio come promessa per la vittoria in campionato, e il gruppo si è ritrovato nella cittadina laziale dove abita il tecnico e di cui, durante il drammatico terremoto, è stato...

mercoledì, 6 maggio 2026, 08:20

E' Khalil Bouhafa della Cerretese è il bomber del girone dei rossoneri, al quarto posto il rossonero Ahmad Riad con 10. Secondo marcatore rossonero è risultato Massimo Camilli con 7 reti all'attivo, terzo Facundo Piazze con 6: i tre attaccanti insieme hanno realizzato 23 dei 45 gol complessivi della Lucchese