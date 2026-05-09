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Stadio Porta Elisa, nuovo faccia a faccia Comune-Lucchese

giovedì, 14 maggio 2026, 09:01

Nel pomeriggio di ieri è andato in scena l'atteso incontro a Palazzo Orsetti tra una delegazione della Lucchese guidata dal patron Matteo Brunori e l'amministrazione comunale rappresentata dagli assessori Fabio Barsanti e Salvadore Bartolomei nonchè la dirigente Antonella Giannini.

Sul tavolo, l'ipotesi sempre più concreta di un piano economico finanziario per ristrutturare lo stadio, grazie a un progetto che prevederebbe nuovi volumi a ridosso delle curve. L'incontro è servito per un ulteriore confronto in attesa della presentazione e protocollazione del piano stesso. Una volta effettuato questo passaggio, il Comune potrà fare le sue valutazioni e osservazioni e avviare la Conferenza dei servizi. Nessuna dichiarazione da parte dei protagonisti alla fine dell'incontro durato circa due ore, ma un altro passo in avanti è stato fatto.