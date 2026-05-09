Stadio Porta Elisa, nuovo faccia a faccia Comune-Lucchese

Porta Elisa News
giovedì, 14 maggio 2026, 09:01
Nel pomeriggio di ieri è andato in scena l'atteso incontro a Palazzo Orsetti tra una delegazione della Lucchese guidata dal patron Matteo Brunori e l'amministrazione comunale rappresentata dagli assessori Fabio Barsanti e Salvadore Bartolomei nonchè la dirigente Antonella Giannini.
Sul tavolo, l'ipotesi sempre più concreta di un piano economico finanziario per ristrutturare lo stadio, grazie a un progetto che prevederebbe nuovi volumi a ridosso delle curve. L'incontro è servito per un ulteriore confronto in attesa della presentazione e protocollazione del piano stesso. Una volta effettuato questo passaggio, il Comune potrà fare le sue valutazioni e osservazioni e avviare la Conferenza dei servizi. Nessuna dichiarazione da parte dei protagonisti alla fine dell'incontro durato circa due ore, ma un altro passo in avanti è stato fatto.
lunedì, 11 maggio 2026, 21:06
Verso l'interruzione del rapporto tra la Lucchese e mister Pirozzi: al suo posto, secondo www.notiziariocalcio.com, Marco Bernardini, 39enne tecnico del Trastevere Calcio con cui è ai playoff dopo un campionato ricco di soddisfazioni che lo vedrà in finale contro il Monastir domenica prossima
lunedì, 11 maggio 2026, 08:47
Con la disputa dei playout e del primo turno di playoff cominciano a delinearsi le situazioni nei gironi della Serie D. In particolare, nei due che vedono protagoniste le squadre toscane probabili avversarie dei rossoneri nella prossima stagione, restano in categoria Siena, Tau e Pistoiese, scendono Camaiore e Poggibonsi
domenica, 10 maggio 2026, 11:29
Sergio Pirozzi ancora una volta alla ribalta della cronaca nazionale: l'allenatore della Lucchese è stato il protagonista di un servizio sull'ultimo numero di SportWeek, il settimanale della Gazzetta dello Sport che gli ha riservato una lunga intervista dal titolo "Promosso in D il sindaco del terremoto"
sabato, 9 maggio 2026, 08:54
Intorno alla metà di maggio è attesa la consegna al Comune del piano economico finanziario per la ristrutturazione dello stadio da parte della Lucchese: nel piano dovrebbero essere indicate le tipologie della ristrutturazione, le modifiche e le fonti di finanziamento dell'opera