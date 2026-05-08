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Verso il cambio in panchina: Bernardini in pole position?

lunedì, 11 maggio 2026, 21:06

Verso l'interruzione del rapporto tra la Lucchese e mister Pirozzi: quella che era una sensazione già dalle scorse settimane, prende ora dopo ora maggior corpo. Il tecnico che ha guidato i rossoneri alla promozione pare davvero destinato a chiudere l'esperienza con la Lucchese e al suo posto è già iniziata la caccia al sostituto.

L'ultimo nome formulato lo ha fatto oggi www.notiziariocalcio.com che ha acceso l'ipotesi su Marco Bernardini, 39enne tecnico del Trastevere Calcio con cui è ai playoff dopo un campionato ricco di soddisfazioni che lo vedrà in finale contro il Monastir domenica prossima. Bernardini è considerato un tecnico emergente, che pratica un 4-3-3 e che predilige un calcio offensivo: un profilo che potrebbe collimare con le aspirazioni della società che intende puntare subito a un campionato di vertice. Nella sua carriera, tanto calcio giovanile e da due anni la guida della prima squadra del Trastevere.

Difficile comunque ipotizzare movimenti e ufficializzazioni a brevissimo, a maggior ragione con il campionato di Serie D ancora in corso. Sempre secondo il portale internet, Bernardini potrebbe essere seguito dal capocannoniere del girone Davide Lorusso, mentre per il ruolo di direttore sportivo viene indicato il nome di Riccardo Albanesi del Monterotondo.