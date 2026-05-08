Verso il cambio in panchina: Bernardini in pole position?

Porta Elisa News
lunedì, 11 maggio 2026, 21:06
Verso l'interruzione del rapporto tra la Lucchese e mister Pirozzi: quella che era una sensazione già dalle scorse settimane, prende ora dopo ora maggior corpo. Il tecnico che ha guidato i rossoneri alla promozione pare davvero destinato a chiudere l'esperienza con la Lucchese e al suo posto è già iniziata la caccia al sostituto.
L'ultimo nome formulato lo ha fatto oggi www.notiziariocalcio.com che ha acceso l'ipotesi su Marco Bernardini, 39enne tecnico del Trastevere Calcio con cui è ai playoff dopo un campionato ricco di soddisfazioni che lo vedrà in finale contro il Monastir domenica prossima. Bernardini è considerato un tecnico emergente, che pratica un 4-3-3 e che predilige un calcio offensivo: un profilo che potrebbe collimare con le aspirazioni della società che intende puntare subito a un campionato di vertice. Nella sua carriera, tanto calcio giovanile e da due anni la guida della prima squadra del Trastevere.
Difficile comunque ipotizzare movimenti e ufficializzazioni a brevissimo, a maggior ragione con il campionato di Serie D ancora in corso. Sempre secondo il portale internet, Bernardini potrebbe essere seguito dal capocannoniere del girone Davide Lorusso, mentre per il ruolo di direttore sportivo viene indicato il nome di Riccardo Albanesi del Monterotondo.
lunedì, 11 maggio 2026, 08:47
Con la disputa dei playout e del primo turno di playoff cominciano a delinearsi le situazioni nei gironi della Serie D. In particolare, nei due che vedono protagoniste le squadre toscane probabili avversarie dei rossoneri nella prossima stagione, restano in categoria Siena, Tau e Pistoiese, scendono Camaiore e Poggibonsi
domenica, 10 maggio 2026, 11:29
Sergio Pirozzi ancora una volta alla ribalta della cronaca nazionale: l'allenatore della Lucchese è stato il protagonista di un servizio sull'ultimo numero di SportWeek, il settimanale della Gazzetta dello Sport che gli ha riservato una lunga intervista dal titolo "Promosso in D il sindaco del terremoto"
sabato, 9 maggio 2026, 08:54
Intorno alla metà di maggio è attesa la consegna al Comune del piano economico finanziario per la ristrutturazione dello stadio da parte della Lucchese: nel piano dovrebbero essere indicate le tipologie della ristrutturazione, le modifiche e le fonti di finanziamento dell'opera
venerdì, 8 maggio 2026, 08:56
Giocatori e staff rossoneri sono andati a far visita al tecnico Sergio Pirozzi nella sua Amatrice. L'allenatore aveva invitato tutti, proprio come promessa per la vittoria in campionato, e il gruppo si è ritrovato nella cittadina laziale dove abita il tecnico e di cui, durante il drammatico terremoto, è stato...