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Lucchese-Bernardini, verso il sì

lunedì, 18 maggio 2026, 19:07

Il futuro è adesso, e per il suo futuro prossimo la Lucchese sembra ormai aver puntato senza incertezze sul tecnico Marco Bernardini, che proprio ieri ha concluso la sua stagione al Trastevere perdendo la finale playoff contro il Monastir.

La sua avventura con la squadra romana è ai titoli di coda e su di lui gli occhi del club rossonero si sono posati già da un po' di tempo: la sensazione, e qualcosa di più, è che ormai la scelta sia fatta e che si sia ai dettagli da mettere nero su bianco, ma l'intesa di massima è stata raggiunta, difficile una retromarcia. L'ufficializzazione, però, non dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, e c'è comunque da definire anche la posizione del tecnico Sergio Pirozzi che ha guidato al successo i rossoneri e che ha un altro anno di contratto.

Bernardini è considerato un tecnico emergente, che pratica un 4-3-3 e che predilige un calcio offensivo: un profilo che potrebbe collimare con le aspirazioni della società che intende puntare subito a un campionato di vertice. Nella sua carriera, tanto calcio giovanile e da due anni la guida della prima squadra del Trastevere. Dopo che la giostra dell'allenatore sembra ormai giunta alle ultime corse, nel frattempo, è una girandola di nomi per quanto riguarda la rosa. La società è attiva ormai da mesi in ottica Serie D e i primi colpi potrebbero giungere nelle prossime settimane.