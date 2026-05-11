Lucchese-Bernardini, verso il sì

Porta Elisa News
lunedì, 18 maggio 2026, 19:07
Il futuro è adesso, e per il suo futuro prossimo la Lucchese sembra ormai aver puntato senza incertezze sul tecnico Marco Bernardini, che proprio ieri ha concluso la sua stagione al Trastevere perdendo la finale playoff contro il Monastir.
La sua avventura con la squadra romana è ai titoli di coda e su di lui gli occhi del club rossonero si sono posati già da un po' di tempo: la sensazione, e qualcosa di più, è che ormai la scelta sia fatta e che si sia ai dettagli da mettere nero su bianco, ma l'intesa di massima è stata raggiunta, difficile una retromarcia. L'ufficializzazione, però, non dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, e c'è comunque da definire anche la posizione del tecnico Sergio Pirozzi che ha guidato al successo i rossoneri e che ha un altro anno di contratto.
Bernardini è considerato un tecnico emergente, che pratica un 4-3-3 e che predilige un calcio offensivo: un profilo che potrebbe collimare con le aspirazioni della società che intende puntare subito a un campionato di vertice. Nella sua carriera, tanto calcio giovanile e da due anni la guida della prima squadra del Trastevere. Dopo che la giostra dell'allenatore sembra ormai giunta alle ultime corse, nel frattempo, è una girandola di nomi per quanto riguarda la rosa. La società è attiva ormai da mesi in ottica Serie D e i primi colpi potrebbero giungere nelle prossime settimane.
venerdì, 15 maggio 2026, 09:33
Il patron rossonero a margine della giornata "Lucca sceglie lo Sport" fa il punto: "Siamo in procinto di fare il primo passo formale sullo stadio, siamo allineati, ci avviciniamo alla meta. Centro sportivo? Stiamo lavorando anche a quello e sulla squadra: le prime cose le chiuderemo a strettissimo giro”
giovedì, 14 maggio 2026, 09:01
Nel pomeriggio di ieri è andato in scena l'atteso incontro a Palazzo Orsetti tra una rappresentanza della Lucchese guidata dal patron Matteo Brunori e l'amministrazione comunale: sul tavolo l'ipotesi sempre più concreta di un piano economico finanziario per ristrutturare lo stadio
lunedì, 11 maggio 2026, 21:06
Verso l'interruzione del rapporto tra la Lucchese e mister Pirozzi: al suo posto, secondo www.notiziariocalcio.com, Marco Bernardini, 39enne tecnico del Trastevere Calcio con cui è ai playoff dopo un campionato ricco di soddisfazioni che lo vedrà in finale contro il Monastir domenica prossima
lunedì, 11 maggio 2026, 08:47
Con la disputa dei playout e del primo turno di playoff cominciano a delinearsi le situazioni nei gironi della Serie D. In particolare, nei due che vedono protagoniste le squadre toscane probabili avversarie dei rossoneri nella prossima stagione, restano in categoria Siena, Tau e Pistoiese, scendono Camaiore e Poggibonsi