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Mercato, si guarda a Roma e dintorni

martedì, 26 maggio 2026, 09:03

Il mercato della Lucchese sembra guardare sempre più in direzione di Roma e dintorni. Dopo l'arrivo, ormai manca solo l'ufficialità, del nuovo giovane tecnico Marco Bernardini, reduce da un secondo posto in Serie D con il Trastevere, che è destinato a portarsi a Lucca una parte del suo staff, ma, a quanto sembra, non l'allenatore in seconda, ecco che impazzano i nomi per la rosa della prossima stagione.

A tenere banco, prima di tutto, alcuni dei reduce della scorsa stagione con il Trastevere che conoscono bene mister Bernardini. Il primo della lista sarebbe l'attaccante esterno, ma ha giocato anche da centrale, Davide Lorusso: per lui (nella foto) parlano i numeri: 25 centri nel torneo appena concluso. Lorusso non ha smentito l'ipotesi di abbandonare il Trastevere con il quale ha realizzato oltre 100 gol per approdare in una piazza diversa.

C'è poi il portiere Jacopo Della Rocca, classe 2008, che potrebbe finire per seguire il suo ex allenatore e coprire una delle caselle degli under. In difesa, occhio anche a Simone Mattia e Gianluca Petrucci: tutt'altro che da escludere un arrivo di almeno uno dei due. Del resto, non è infrequente che gli allenatori cerchino almeno in parte giocatori già conosciuti.

Ma attenzione non solo al Trastevere, anche l'Ostiamare, reduce da una fantastica promozione in Serie C, potrebbe essere uno dei bacini di interesse del patron Brunori e del direttore Gianni e in questo senso sugli scudi sarebbe anche Alessio Rasi, un esterno difensivo che ha ben figurato anche nella scorsa stagione. Nella squadra romana, alle prese con l'allestimento di una squadra per la categoria professionistica, sarebbero anche altri i profili tenuti sotto osservazione. Roma (ma non solo), pista calda per i rossoneri. Difficile però gli acquisti che si concretizzino già dai prossimi giorni, più probabile una raffica nel mese di giugno, ma quello che appare certo è il voler allestire una formazione di alto livello.