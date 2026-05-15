Mercato, si guarda a Roma e dintorni

Porta Elisa News
martedì, 26 maggio 2026, 09:03
Il mercato della Lucchese sembra guardare sempre più in direzione di Roma e dintorni. Dopo l'arrivo, ormai manca solo l'ufficialità, del nuovo giovane tecnico Marco Bernardini, reduce da un secondo posto in Serie D con il Trastevere, che è destinato a portarsi a Lucca una parte del suo staff, ma, a quanto sembra, non l'allenatore in seconda, ecco che impazzano i nomi per la rosa della prossima stagione.
A tenere banco, prima di tutto, alcuni dei reduce della scorsa stagione con il Trastevere che conoscono bene mister Bernardini. Il primo della lista sarebbe l'attaccante esterno, ma ha giocato anche da centrale, Davide Lorusso: per lui (nella foto) parlano i numeri: 25 centri nel torneo appena concluso. Lorusso non ha smentito l'ipotesi di abbandonare il Trastevere con il quale ha realizzato oltre 100 gol per approdare in una piazza diversa.
C'è poi il portiere Jacopo Della Rocca, classe 2008, che potrebbe finire per seguire il suo ex allenatore e coprire una delle caselle degli under. In difesa, occhio anche a Simone Mattia e Gianluca Petrucci: tutt'altro che da escludere un arrivo di almeno uno dei due. Del resto, non è infrequente che gli allenatori cerchino almeno in parte giocatori già conosciuti.
Ma attenzione non solo al Trastevere, anche l'Ostiamare, reduce da una fantastica promozione in Serie C, potrebbe essere uno dei bacini di interesse del patron Brunori e del direttore Gianni e in questo senso sugli scudi sarebbe anche Alessio Rasi, un esterno difensivo che ha ben figurato anche nella scorsa stagione. Nella squadra romana, alle prese con l'allestimento di una squadra per la categoria professionistica, sarebbero anche altri i profili tenuti sotto osservazione. Roma (ma non solo), pista calda per i rossoneri. Difficile però gli acquisti che si concretizzino già dai prossimi giorni, più probabile una raffica nel mese di giugno, ma quello che appare certo è il voler allestire una formazione di alto livello.
venerdì, 22 maggio 2026, 15:10
Nuovo faccia a faccia Comune-Lucchese per la ristrutturazione dello stadio: una delegazione del club, capitanata dal patron Matteo Brunori, si è recata nuovamente a Palazzo Orsetti per un'ulteriore interlocuzione con dirigenti e amministratori comunali
martedì, 19 maggio 2026, 13:24
E' praticamente un affare concluso, per quanto l'ufficializzazione non sembra destinata ad arrivare a brevissimo: il nuovo allenatore dei rossoneri sarà Marco Bernardini, in uscita dal Trastevere, anche il portale che registra i movimenti di tutti i calciatori e allenatori lo dà come ormai alla Lucchese
lunedì, 18 maggio 2026, 19:07
Per il suo futuro prossimo la Lucchese sembra ormai aver puntato senza incertezze sul tecnico Marco Bernardini, che proprio ieri ha concluso la sua stagione al Trastevere perdendo la finale playoff contro il Monastir: l'accordo dovrebbe essere ormai cosa fatta
venerdì, 15 maggio 2026, 09:33
Il patron rossonero a margine della giornata "Lucca sceglie lo Sport" fa il punto: "Siamo in procinto di fare il primo passo formale sullo stadio, siamo allineati, ci avviciniamo alla meta. Centro sportivo? Stiamo lavorando anche a quello e sulla squadra: le prime cose le chiuderemo a strettissimo giro”