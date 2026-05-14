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Ristrutturazione Porta Elisa, Brunori: "Ci sono i presupposti per un percorso condiviso"

venerdì, 22 maggio 2026, 15:10

Nuovo faccia a faccia Comune-Lucchese per la ristrutturazione del Porta Elisa. Nel pomeriggio di ieri una delegazione del club, capitanata dal patron Matteo Brunori, si è recata nuovamente a Palazzo Orsetti per un'ulteriore interlocuzione con dirigenti e amministratori comunali: ormai i tempi per la presentazione di un piano economico finanziario sul Porta Elisa, primo passo per l'avvio dell'iter burocratico, sembrano ravvicinati. 

L'ipotesi che prevede un progetto  con nuovi volumi a ridosso delle curve avrebbe alla base, in considerazione dei lavori da effettuare, una concessione di circa 50 anni dell'impianto. Per Brunori, che ieri sera era presente alla festa del Lucchese Club di Camigliano, la strada è quella giusta: "Dovremo ancora incontrarci, ma ci sono i presupposti per un percorso condiviso, per il momento preferisco non aggiungere altro".

 

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