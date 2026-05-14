Ristrutturazione Porta Elisa, Brunori: "Ci sono i presupposti per un percorso condiviso"

Porta Elisa News
venerdì, 22 maggio 2026, 15:10
Nuovo faccia a faccia Comune-Lucchese per la ristrutturazione del Porta Elisa. Nel pomeriggio di ieri una delegazione del club, capitanata dal patron Matteo Brunori, si è recata nuovamente a Palazzo Orsetti per un'ulteriore interlocuzione con dirigenti e amministratori comunali: ormai i tempi per la presentazione di un piano economico finanziario sul Porta Elisa, primo passo per l'avvio dell'iter burocratico, sembrano ravvicinati.
L'ipotesi che prevede un progetto con nuovi volumi a ridosso delle curve avrebbe alla base, in considerazione dei lavori da effettuare, una concessione di circa 50 anni dell'impianto. Per Brunori, che ieri sera era presente alla festa del Lucchese Club di Camigliano, la strada è quella giusta: "Dovremo ancora incontrarci, ma ci sono i presupposti per un percorso condiviso, per il momento preferisco non aggiungere altro".
martedì, 19 maggio 2026, 13:24
E' praticamente un affare concluso, per quanto l'ufficializzazione non sembra destinata ad arrivare a brevissimo: il nuovo allenatore dei rossoneri sarà Marco Bernardini, in uscita dal Trastevere, anche il portale che registra i movimenti di tutti i calciatori e allenatori lo dà come ormai alla Lucchese
lunedì, 18 maggio 2026, 19:07
Per il suo futuro prossimo la Lucchese sembra ormai aver puntato senza incertezze sul tecnico Marco Bernardini, che proprio ieri ha concluso la sua stagione al Trastevere perdendo la finale playoff contro il Monastir: l'accordo dovrebbe essere ormai cosa fatta
venerdì, 15 maggio 2026, 09:33
Il patron rossonero a margine della giornata "Lucca sceglie lo Sport" fa il punto: "Siamo in procinto di fare il primo passo formale sullo stadio, siamo allineati, ci avviciniamo alla meta. Centro sportivo? Stiamo lavorando anche a quello e sulla squadra: le prime cose le chiuderemo a strettissimo giro”
giovedì, 14 maggio 2026, 09:01
Nel pomeriggio di ieri è andato in scena l'atteso incontro a Palazzo Orsetti tra una rappresentanza della Lucchese guidata dal patron Matteo Brunori e l'amministrazione comunale: sul tavolo l'ipotesi sempre più concreta di un piano economico finanziario per ristrutturare lo stadio