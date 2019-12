Porta Elisa News



Mercato, ecco i nomi sul taccuino di Deoma

venerdì, 13 dicembre 2019, 08:25

di diego checchi

Tanti rumor, ma anche notizie di mercato si stanno rincorrendo in casa Lucchese. Partiamo dalle certezze. Eduard Marinca, portiere romeno classe 1997, si è svincolato dalla Lucchese ed è in cerca di una nuova destinazione; l'estremo difensore non ha trovato spazio e vuole fare un'altra esperienza per giocare con più continuità. La domanda sorge spontanea: chi sarà il portiere di riserva, visto che Fontanelli è stato ceduto la scorsa settimana all'Atletico Terme Fiuggi?

Per la partita di Bra andrà in panchina il classe 2003 Forciniti e poi, nella prossima settimana, la società rossonera prenderà un portiere, molto probabilmente un Under. Il nome è ancora top secret ma si Deoma sta valutando diversi profili e non è escluso che anche in queste ore possa si possa arrivare ad una stretta finale. Come avevamo già anticipato un paio di giorni fa, il difensore Daniele Guglielmi, classe '98 ex Palmese, si sta allenando ancora con la squadra ed è possibile che in questi giorni Deoma gli faccia firmare il contratto, anche per avere un'alternativa in più nel reparto difensivo, visti anche gli infortuni di Ligorio e Lici. Il ragazzo, da quello che sappiamo, piace allo staff tecnico e quindi è possibile che possa rimanere.

In giornata si era sparsa una voce che riguarda l'attaccante Pasquale Iadaresta, svincolatosi dal Foggia e la Lucchese, come altre squadre di Serie D, ha fatto un timido sondaggio per lui, anche se il Casarano sembra essere vicino a chiudere l'operazione. Passando al centrocampo, la Lucchese sembra aver messo nel mirino Gaetano Bellanca, mediano centrale classe 2000 della Sanremese, che ha altre esperienze in Serie D con Lecco e Francavilla. Un'ultima suggestione riguarda poi Besmir Balla, anche lui centrocampista centrale, classe 1994 attenzionato anche da squadre di Serie C da cui però non può essere tesserato in quanto extracomunitario; su di lui ci sono anche Ponte San Pietro e Union Clodiense.