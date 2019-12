Mercato, l'ex rossonero De Feo passa alla Vis Pesaro

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 31 dicembre 2020, 18:32

L'agente che gestisce la procura del centrocampista conferma: "Se Lorenzo dovesse decidere di scendere in D, la Lucchese sarebbe l'unica scelta che prenderebbe in considerazione. Lo sblocco della trattativa? Non prima dell'Epifania"

lunedì, 30 dicembre 2020, 17:50

Il giocatore della Giana Erminio rimane un obbiettivo molto concreto per la Lucchese: nel caso di un suo eventuale acquisto, sarebbe schierabile a partire da domeica 26 gennaio

lunedì, 30 dicembre 2020, 09:04

Ecco come si sono mosse la altre squadre del Girone A sul mercato di dicembre, non dimenticando che per tutto il mese di gennaio è ancora possibile prendere giocatori dalle squadre professionistiche e dunque le formazioni potrebbe ancora cambiare sensibilmente volto

domenica, 29 dicembre 2019, 17:18

Il tecnico chiedeva altro a chi ha giocato l'amichevole contro lo Scandicci: Abbiamo sofferto nel primo tempo ma siamo andati meglio nel secondo ma certo è che rompe l’anima perdere. Iadaresta? Gli devono arrivare più cross"