Ripresa degli allenamenti: Lici e Ligorio ancora a parte

sabato, 28 dicembre 2019, 17:17

di diego checchi

La formazione di Monaco ha ripreso gli allenamenti e c'era curiosità per vedere a che punto erano Lici e Ligorio dopo i rispettivi infortuni. I due stanno lavorando ancora a parte con il preparatore Colucci ma è probabile che dalla prossima settimana si possano unire al gruppo. Quello che è certo è che salteranno l'allenamento congiunto di domani con lo Scandicci che ci sarà domani al "Porta Elisa" alle 14,30. Per il resto, tutta la rosa è a disposizione; ad allenarsi con la prima squadra c'è anche qualche ragazzo della Juniores e ci riferiamo ai difensori Matteoni e Santini, l'esterno Iannello oltre ai nuovi arrivi, l'attaccante Durante (Livorno) e il portiere Agozzino (Real Forte Querceta).

I giovani potrebbero essere anche convocati per la partitella di domani. È probabile che Monaco faccia qualche esperimento per affinare l'intesa tra i nuovi arrivi e per far trovare a tutti la condizione in vista di Chieri. Da ricordare che a Chieri rientrerà dalla squalifica anche Bitep, che ha scontato i tre turni rimediati nella gara contro la Caronnese. Per lunedì, invece, è previsto un allenamento pomeridiano mentre l'ultimo giorno dell'anno si ritroverà al mattino. Il primo dell'anno nuovo la squadra si allenerà al pomeriggio.