Porta Elisa News



Russo: "Felici di aver ridato dignità al calcio rossonero"

domenica, 22 dicembre 2019, 18:13

In sala stampa sono venuti tutti i dirigenti rossoneri per fare gli auguri di Natale a tifosi e giornalisti: Russo, Santoro e Deoma. Il primo a prendere la parola è stato il presidente Bruno Russo: “Chiudere il girone a 31 punti fa sicuramente un effetto piacevole, era importante chiudere l’annata così dopo 6 mesi di negatività nell’ambiente rossonero. Era importante riavvicinare la città al calcio e i numeri in proposito sono un segnale positivo, noi siamo felici di aver ridato dignità al calcio lucchese. Dal 5 gennaio comincia un nuovo campionato, che sarà molto duro e noi ci faremo trovare pronti”.

"Mi sarei aspettato di essere già tra le contendenti al titolo? Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per tornare al calcio che conta, ma per fare un bilancio vero e proprio bisognerà quanto meno aspettare anche la chiusura del mercato dei professionisti”.

Sul mercato interviene il DS Deoma che afferma deciso: "A gennaio arriveranno 5 o 6 giocatori tra giovani e vecchi. Siamo sempre sul pezzo, il calciomercato della Lucchese è sempre aperto, anche perché siamo partiti tardi rispetto ad altri e quindi dobbiamo recuperare. Per come siamo partiti devo dire che è inimmaginabile dove siamo arrivati, non possiamo che essere contenti. Ma oggi non voglio parlare dei risultati sportivi, oggi mi preme sottolineare altri aspetti. Oggi voglio rimarcare gli importanti risultati societari, i rapporti che Russo ha intessuto con istituzioni e sponsor, la gestione societaria da Serie A di Santoro e Vichi, che stanno amministrando la società con una serietà e un’onestà che a Lucca non si vedeva da anni. Il lavoro encomiabile dello staff medico, Vannucchi e Tabellini hanno fatto un capolavoro recuperando Vignali per oggi.E ci tengo particolarmente a evidenziare i valori umani di questo gruppo, che in settimana si sono impegnati direttamente per aiutare un bambina gravemente malata a raccogliere i fondi necessari alle sue cure. E in ultimo volevo anche ringraziare i nostri tifosi, che ci fanno sentire come se giocassimo sempre in casa, sono eccezionali”.

Poi il tema della discussione torna sul mercato e Deoma prosegue: “Domani chiuderà il mercato dei dilettante e lavoreremo dalle 8 alle 19. Aspettatevi entrate ed uscite, cercheremo di piazzare Falomi nel migliore dei modi ma se non ci riusciremo è chiaro che le nostre strade comunque si separeranno. Volevo dire un’ultima cosa su Visibelli, che è stato ceduto venerdì ma se la cosa non fosse andata in porto fino a lunedì, oggi sarebbe stato pronto a lottare con noi e lo ringrazio per la professionalità che ha sempre dimostrato”.

In ultimo il direttore generale Mario Santoro ha dichiarato: “Voglio solo dare il dato sui paganti che oggi sono stati 420, e la cosa mi rende felice perché ogni volta avviciniamo qualcuno in più. Rendo merito alla società e a tutti i collaboratori per questo risultato. Vi saluto facendo gli auguri di buone feste a voi e alle vostre famiglie”.