Si chiude la prima parte del mercato: ecco il bilancio

martedì, 24 dicembre 2019, 07:36

di diego checchi

Il mercato della Lucchese è ufficialmente chiuso o meglio fino a gennaio, quando ci potranno essere degli arrivi dai professionisti. In questa ultima giornata il ds Deoma è stato bravo a trovare una sistemazione a Nicolas Falomi attaccante che non rientrava più nei piani. Come tutti sappiamo è andato al Cannara sedie d girone E, sono rimasti invece in rossonero i due attaccanti Gueye e Bitep e il centrocampista Presicci.

Ricapitoliamo tutti i movimenti sia in entrata che in uscita che sono stati effettuati in questo mese di dicembre: a Lucca sono arrivati gli attaccanti Mattia Gallon dal Licata classe 92 e Pasquale Iadaresta dal Foggia classe 86 oltre al giovane portiere Nicolò Luglio classe 2000 dal Vastogirardi. Se ne sono andati invece i portieri Andrea Fontanelli classe 96 ed Eduard Marinca classe 97 svincolati; i difensori Rocco Visibelli classe 92 al Tuttocuoio, Lorenzo Coselli classe 99 al Castelnuovo e Michele Dinelli classe 2000 attualmente svincolato. Oltre l'attaccante Nicola Falomi al Cannara. Di conseguenza ci sono stati tre acquisti e sei cessioni.

Questa l'attuale rosa a disposizione di Mister Monaco: portieri Coletta Luglio e Forciniti, difensori Papini, Benassi, Pardini, Lucarelli, Ligorio, Lici e Bartolomei, centrocampisti Nolè, Cruciani, Fazzi, Meucci, Presicci, attaccanti Gueye, Panati, Tarantino, Gallon, Iadaresta, Bitep, Vignali, Remorini,Nannelli. La rosa è composta da 24 giocatori e se vogliamo essere proprio pignoli manca all'appello un difensore che prenda il posto di Visibelli ma siamo sicuri che su questa situazione Deoma interverrà a gennaio.