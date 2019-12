Porta Elisa News



Tre punti per un Buon Natale

sabato, 21 dicembre 2019, 19:20

di diego checchi

Vincere con il Vado e chiudere l’anno a quota 31 punti, è questo l’obiettivo della Lucchese che domani scenderà in campo al Porta Elisa per regalare un’altra gioia ai propri tifosi. Sono tanti i motivi di interesse per questa gara e il primo è vedere Iadaresta da titolare con la maglia della Lucchese, un altro è vedere come si comporterà Gallon, che anche se non dovrebbe partire dall’inizio, potrebbe essere una freccia in più all’arco di Monaco. Ricordiamo che Monaco non sarà in panchina perché è ancora squalificato e a suo ci sarà Carruezzo.

Cosa servirà per battere il Vado? Avere sin da subito l’approccio giusto e non sottovalutare un avversario che solo sulla carta sembra abbordabile, perché come sempre nasconderà delle insidie. Anche perchè la Lucchese troverà di fronte un avversario che farà la partita della vita, visto che ai liguri non capita tutti i giorni di giocare in uno stadio così importante come il Porta Elisa. Per quanto riguarda la formazione, bisogna sottolineare che non è stato convocato Falomi, che non rientra più nei piani della società ed entro lunedì gli verrà trovata una sistemazione. Non convocati Lici e Ligorio, infortunati, mentre Remorini sarà out perché ha avuto la febbre per tutta la settimana. Infine, Bitep sarà fuori per scontare l’ultima delle tre giornate di squalifica rimediate contro la Caronnese. Hanno recuperato Lucarelli e Vignali e quest’ultimo potrebbe partire dall’inizio. Possibile l’impiego di Nolè nel ruolo di terzino sinistro, questa la probabile formazione.

Lucchese (4-2-3-1): 1 Coletta, 2 Bartolomei, 3 Nolè, 4 Cruciani, 5 Papini, 6 Benassi, 7 Nannelli, 8 Meucci, 9 Iadaresta, 10 Vignali, 11 Panati. A disposizione: 12 Luglio, 13 Matteoni, 14 Pardini, 15 Lucarelli, 16 Presicci, 17 Fazzi, 18 Gallon, 19 Gueye, 20 Tarantino. Allenatore: Carruezzo.