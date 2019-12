Porta Elisa News



Vacanze terminate, i rossoneri tornano in campo

venerdì, 27 dicembre 2019, 18:35

di diego checchi

La squadra riprenderà domani mattina ad allenarsi e ci saranno da monitorare le condizioni di Lici e Ligorio, che dovrebbero aggregarsi alla squadra dopo aver subito degli infortuni abbastanza gravi. Intanto, la formazione di Monaco, domenica prossima alle ore 14 e 30, farà un allenamento congiunto con lo Scandicci, terza in classifica nel girone E. Questo test servirà per capire la condizione dei rossoneri e soprattutto per riprendere confidenza con il ritmo partita.

C'è curiosità di vedere in campo il portiere Luglio e l'attaccante Gallon, visto che il primo non ha mai giocato con la Lucchese mentre il secondo ha giocato solamente due spezzoni. Questa partitella servirà a Pasquale Iadaresta per trovare la migliore intesa con i compagni. Da ricordare che la Lucchese scenderà in campo il prossimo 5 gennaio a Chieri e da domani, i rossoneri si alleneranno tutti i giorni.