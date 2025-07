Porta Elisa News



La nuova Lucchese riparte dalla Make Holding

lunedì, 14 luglio 2025, 16:37

L'amministrazione comunale di Lucca annuncia che la commissione incaricata di valutare le proposte pervenute in risposta al bando pubblico per la nascita della nuova società calcistica cittadina ha individuato all'unanimità quella presentata dalla Make Holding srl come la più idonea e sostenibile, indicandola al sindaco Mario Pardini che ha accolto favorevolmente la proposta e confermato il giudizio.

Il sindaco invierà quindi la lettera di accreditamento alla FIGC, come previsto dalle disposizioni federali, per consentire alla nuova società di iscriversi in sovrannumero al campionato di Eccellenza 2025/2026. La società Make Holding srl, con sede a Monterotondo (Lazio) e attiva nel settore edilizio, ha presentato un progetto ritenuto idoneo sotto il profilo sportivo, organizzativo ed economico, rispondendo ai criteri fissati dal Comune.



L'amministrazione ringrazia sentitamente la commissione per aver lavorato con professionalità, celerità e a titolo completamente gratuito, collaborando con gli uffici competenti e mettendo le proprie competenze al servizio della città e del futuro dello sport territoriale.

Si ricorda che la commissione era composta da: Fabio Barsanti, vicesindaco e assessore allo sport, Lucio Nobile, presidente del Panathlon e già bandiera rossonera, Lorenzo Casini, rettore della Scuola IMT Alti Studi di Lucca ed ex presidente della Lega Serie A, Jonathan Pezzini, avvocato esperto di diritto sportivo, Moreno Pagnini, commercialista e revisore legale, Celestino Marchini, già assessore comunale e Moreno Micheloni, storico SLO e rappresentante di Lucca United.



"Con l'individuazione della proposta vincente – si legge nella nota del Comune – l'iter avviato dall'amministrazione comunale per dare continuità al calcio cittadino dopo il fallimento della Lucchese 1905 srl entra quindi nella fase conclusiva. Un passo decisivo per restituire a Lucca una squadra di calcio, nel segno del profondo legame che unisce da sempre la città ai colori rossoneri".