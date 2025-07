Porta Elisa News



Ecco chi è Matteo Brunori

lunedì, 14 luglio 2025, 18:14

Romano, 38 anni: Matteo Brunori avrà il compito di far ripartire il calcio a Lucca. L'imprenditore del settore edile è stato scelto dalla commissione nominata dal Comune per iscrivere la nuova Lucchese al campionato di Eccellenza.

Brunori è il titolare di un gruppo edile che nel giro di pochi anni è riuscito ad acquisire visibilità e una certa consistenza. L'azienda capogruppo è la Make Holding srl, capitale sociale di 200mila euro e costituita nel 2016, che, come dice il nome stesso, raccoglie e coordina le altre aziende che sono specializzate in lavori edili ed efficientamento degli edifici, in certificazioni, manutenzione, ma anche ricerche di mercato.

Si tratta della Aedifica srl (attiva da circa 40 anni), della Make Consulting srl, della Make Engeeniring srl e della CM Costruzioni srl, tutte facenti parti del gruppo Make Holding che ha sede a a Monterotondo in provincia di Roma e che Brunori possiede in prima persona con percentuali maggioritarie. Come si legge sul sito internet, il gruppo punta "alla riqualificazione energetica e strutturale del patrimonio edilizio italiano dalla fase progettuale a quella esecutiva". I settori sono quelli dell'edilizia residenziale, di quella industriale e commerciale e istituzionale.

Tra i lavori sviluppati negli ultimi anni, la progettazone di un casello autostradale a Castelnuovo del Garda, il centro commerciale La Fonte, un supermercato Esselunga a Vicenza, gli uffici di Milano della Telecom. Ma anche la ristrutturazione di edifici per la Conferenza Episcopale Italiana e per l'Esercito Italiano. I fatturati, complessivamente, si aggirano intorno ad alcune decine di milioni di euro.

Brunori ha cominciato con una società di consulenza, acquisendo con il tempo le altre partecipazioni in aziende, creando, poi la holding nel 2021. “Incorporiamo le aziende per essere competitivi – dichiarava in una intervista a Libero Quotidiano proprio in quell'anno – acquisendo know how tecnologico, aggiungendo la modernità dell’offerta secondo i parametri del nuovo stile aziendale e proponendoci sul mercato al passo con i tempi, dettando la strada giusta alle aziende che lavorano da 30 anni, con fee personali accreditate è un mix tra modernità e tradizione”.