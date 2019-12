Porta Elisa News



Verso Bra: ancora una volta senza punta di ruolo?

giovedì, 12 dicembre 2019, 22:20

di diego checchi

La Lucchese ancora senza punta centrale dall'inizio? È questo il dilemma più grosso che Monaco si porterà dietro fino a domenica. Nel corso della partitella di oggi, a cui ha assistito anche Giancarlo Guerra, ex scudiero fedele di Orrico e Scoglio, la Lucchese è scesa in campo con 5 under ed ecco perché ci sarebbe ancora posto per un "vecchio". Non è detto quindi che Falomi non possa partire dall'inizio con Bartolomei, Papini, Fazzi e Nannelli come under.

La Lucchese, adesso, può sperimentare diverse soluzioni e quindi le prove tecniche di oggi, non è detto che si tradurranno nella formazione per domenica. Le certezze sul reparto difensivo sono Bartolomei, Papini e Benassi che giocheranno sicuramente mentre sulla sinistra Lucarelli, Nolè e Pardini lotteranno per un posto. a centrocampo, Cruciani sarà il perno centrale e rientrerà dal primo minuto anche Meucci, dopo il turno di squalifica, insieme a Fazzi, che agirà da trequartista o da interno di centrocampo. in attacco, Nannelli e Remorini saranno sicuramente della partita così come Vignali, che però potrebbe prendere posizioni diverse: o quella di centravanti o quella di trequartista.

Nel secondo tempo, sono stati provati tutti gli altri e per la prima volta Tarantino ha giocato in un ruolo inedito, quello di mediano davanti alla difesa. Un po' per necessità e un po' per la sua tecnica sopraffina, il giocatore beneventano, in certi frangenti e soprattutto nel finale di partita qualora ci fosse da sbloccare il risultato, potrebbe essere proposto in quella posizione. Buoni movimenti dell'ultimo arrivato Gallon, che si è sistemato dietro all'unica punta Falomi nel nel 4-2-3-1.