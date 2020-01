Porta Elisa News



A Forte dei Marmi con due dubbi

sabato, 18 gennaio 2020, 14:48

di diego checchi

La Lucchese a Forte dei Marmi con due dubbi. Infatti, solo poco prima della partita sapremo se Maicol Benassi e Alexander Lici ce la faranno ad essere quanto meno a disposizione. L'impressione è che, quanto meno per il difensore centrale, Monaco opterà per schierarlo dall'inizio mentre per quanto riguarda Lici, potrebbe andare in panchina. Pensiamo poi che l'ultimo arrivato Soldati esordirà dal primo minuto.

Quello con il Real Forte-Querceta è un vero e proprio scontro diretto perché, in fin dei conti, la squadra versiliese ha solo 3 punti meno della Lucchese e sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative. Il loro obiettivo è quello di salvarsi in tranquillità e poi, centrare i play off. La Lucchese ha diversi motivi per cercare di vincere domani, il primo è che si deve riscattare dopo la debacle interna contro il Borgosesia. Poi è importante non perdere contatto con la vetta della classifica e infine, vendicare la sconfitta subita all'andata. A Forte dei Marmi i rossoneri saranno sostenuti da un gran pubblico perché è inutile starci a girare intorno, la partita di domani potrebbe essere cruciale per il campionato.

Questa la probabile formazione. Lucchese (4-2-3-1): 1 Coletta, 2 Bartolomei, 3 Soldati, 4 Cruciani, 5 Benassi, 6 Papini, 7 Nannelli, 8 Meucci, 9 Iadaresta, 10 Vignali, 11 Remorini. A disposizione: 12 Luglio, 13 Pardini, 14 Lici, 15 Fazzi, 16 Gueye, 17 Bitep, 18 Panati, 19 Nolè, 20 Presicci.