Dalla Curva Ovest al magazzino del Porta Elisa

giovedì, 23 gennaio 2020, 14:18

di diego checchi

Dalla curva Ovest alla Lucchese. Questa è la storia di Mauro Lazzari, una persona che ha fatto della Lucchese una ragione di vita ed è stato sempre in prima fila a sostenere i colori rossoneri. In questa stagione sta ricoprendo un’altra veste e chi lo conosce sa che ha raggiunto il sogno di una vita: entrare a far parte della famiglia rossonera ricoprendo il ruolo di magazziniere. Quando uno va allo stadio se lo trova sempre davanti a scherzare con i giocatori e preparare tutto l’occorrente per gli allenamenti. È un lavoratore instancabile e quando ad agosto è stato scelto da Deoma, Russo, Vichi e Santoro, per lui è stata un’emozione grande. Ci resta impressa quell’immagine quando la Lucchese andò a disputare la prima amichevole stagionale al Ciocco e lui scese dal pullman. Il suo sorriso faceva capire più di mille parole e si vedeva che era orgoglioso di ciò che gli stava succedendo. Di solito i magazzinieri o gli addetti ai lavori sono persone che non vanno mai alla luce della ribalta, ma invece Mauro Lazzari come tanti altri collaboratori che sono alla Lucchese, diventano importanti per la vita quotidiana di una squadra di calcio.

Sta vivendo una nuova vita e lo fa con tranquillità e trasparenza. Si è dimesso da tutti gli incarichi dei gruppi di curva e la sua dedizione adesso è solamente rivolta ai giocatori, allo staff e perchè il suo lavoro venga portato a termine nel migliore dei modi. Ci fa piacere fare questo articolo perché è giusto sia gratificato per quello che sta facendo. Partendo da lui, bisogna sottolineare anche altre persone che sono veramente instancabili e che si dedicano tutta la giornata alla Lucchese. Da Santerini a Minchella, da Reni a Malerbi. E come non si può dimenticare anche il mitico “Maurino” Matteelli, ovvero il custode dell’Acquedotto che ha sempre la battuta pronta per far scherzare i giocatori ed è sempre presente per assecondare le esigenze di mister Monaco e del suo staff. Queste persone sono preziose per la Lucchese.