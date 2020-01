Porta Elisa News



Deoma: "C'è dispiacere ma andiamo avanti a testa alta"

domenica, 12 gennaio 2020, 16:54

Il diesse rossonero Daniele Deoma arriva in sala stampa dopo Meucci: "Come ha detto Meucci oggi non abbiamo creato tantissimo. Partite come questa sono molto difficili, ma anche oggi abbiamo fatto una partita dignitosa. Non siamo stati bravi in fase di finalizzazione ma abbiamo dato l'anima. L'arbitro? E' stato il migliore in campo e così i guardalinee. Raccolgo i commenti di voi giornalisti ma non aggiungo altro".

"Andiamo avanti a testa alta, è chiaro che il dispiacere c'è, specialmente quando si vede un Porta Elisa come quello di oggi. Noi rappresentiamo una delle realtà calcistiche più importanti a livello nazionale e voglio sottolineare che la vera impresa di questa stagione l'hanno fatta Santoro e Vichi e Russo, poi le partite si possono perdere, ma questa società tornerà presto in Serie C, mi ricorda quella di Grassi".

"Il mercato? Oggi abbiamo perso tanti pezzi e questo mi preoccupa più del risultato, domenica abbiamo il Real Forte-Querceta e sarà una partita difficile. Come ho già detto noi siamo sempre attivi sul mercato se ci sono occasioni non ce le faremo scappare e ribadisco che nonostante le tanti richieste per i nostri giocatori, anche da realtà importanti, non sono previste uscite".