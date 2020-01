Porta Elisa News



Difesa, in tre per una maglia

giovedì, 23 gennaio 2020, 18:25

di diego checchi

Diversi dubbi per mister Monaco in vista del derby contro il Ghiviborgo. Intanto ci sarà da capire chi sarà il sostituto dello squalificato Benassi. In tre lottano per una maglia: Ligorio, Meucci e il giovane Matteoni. Ci potrebbe essere proprio l'esordio in campionato di quest'ultimo soprattutto se i primi non ce la facessero a recuperare in pieno dagli infortuni. Il giocatore è stato impiegato per tutti i due tempi della partitella in famiglia disputata questo pomeriggio allo stadio Porta Elisa contro la formazione junores rossonera allenata da Vito Graziani. Sugli esterni di difesa Soldati e Lucarelli lottano per un posto sulla sinistra mentre Pardini e Bartolomei se la giocheranno per l'altra fascia.

A centrocampo quello sicuro di giocare è Cruciani ed al suo fianco lottano per un posto Nolè o Fazzi o addirittura Meucci in caso ce la facesse Ligorio dal primo minuto. Davanti il titolare incontrastato sarà Iadaresta mentre giocheranno tre fra Vignali, Remorini, Tarantino e Nannelli con Fazzi possibile alternativa ai tre in caso non venga impiegato in coppia con Cruciani in mezzo al campo. Ci potrebbe essere la possibilità del passaggio ad un 4-3-3 con Fazzi, Cruciani e Nolè tutti assieme. Per domani è prevista una seduta pomeridiana e prima della seduta di rifinitura Monaco sceglierà l'undici titolare. Chi è sicuro di non farcela è Gallon.