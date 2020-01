Porta Elisa News



Iadaresta: "Dobbiamo acquisire consapevolezza"

domenica, 26 gennaio 2020, 17:06

Pasquale Iadaresta si è finalmente sbloccato segnando un gol strepitoso e viene in sala stampa a commentare la partita: "Mi chiedete quali emozioni provo per il mio primo gol in rossonero? Devo dire una grande gioia mista a rabbia, la rabbia perché noi dobbiamo essere sempre la squadra del secondo tempo, solo se giochiamo così io farò tanti gol e ci toglieremo soddisfazioni. Il calcio funziona così, le squadra gioca bene gli attaccanti fanno gol e invece noi non riusciamo subito ad aggredire l'avversario, credo che sia un problema mentale. Perché questa è una squadra che ha tutte le qualità che servono, deve solo acquisire consapevolezza. Non ci dobbiamo preoccupare degli avversari, noi dobbiamo solo pensare a migliorarci".

Di seguito è la volta di Matteo Nolè, protagonista anche lui di un gran gol: "Ho avuto una opportunità e ci ho provato, pensavo che il portiere sarebbe uscito sul tiro-cross di Nannelli, quando ho visto che non si muoveva mi sono buttato ed è andata bene. Partiamo sempre un po' contratti, non aggrediamo la partita e al primo episodio negativo ci abbattiamo. Però oggi siamo riusciti a reagire e la partita è finita bene. Dobbiamo migliorare questo aspetto e l'unica medicina è il lavoro. Il pubblico ci ha spinto come ogni domenica, è il dodicesimo uomo in campo. La classifica? Si guarderà verso marzo o aprile, adesso ancora è presto per fare calcoli".